Bầu 7 tháng vẫn tự tin khoe eo thon, Lan Khuê khiến ai nấy đều trầm trồ: ‘Không tin được mợ có bầu luôn’

Nếu không phải do chính chủ thừa nhận, nhìn vóc dáng thon gọn của Hoa hậu Lan Khuê chắc hẳn ai nấy đều hồ nghi việc cô nàng đang mang thai.

Đầu tháng 5, người hâm mộ vui mừng trước thông tin Hoa hậu Lan Khuê đang mang thai con đầu lòng với chồng đại gia. Hiện tại, người đẹp đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ. Tuy nhiên, vì thai bám vào tử cung nên bụng của Lan Khuê vẫn khá nhỏ.

Lan Khuê không bị tăng cân quá nhiều khi mang thai - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê đã chia sẻ hình ảnh diện chiếc váy màu trắng tinh khôi được Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gửi tặng. Không chỉ khiến người hâm mộ xuýt xoa vì vẻ đẹp rạng ngời của mình, Lan Khuê còn khiến cư dân mạng trầm trồ trước vóc dáng “bầu như không”.

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Lan Khuê - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên Lan Khuê diện trang phục khoe eo thon gọn khi đang mang thai nhưng màn “hack dáng” thần kỳ này vẫn khiến người ta “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Dù đang mang thai, Lan Khuê vẫn tự tin khoe dáng với bikini...

...và đầm dạ hội - Ảnh: Internet

Thậm chí dưới bài đăng của nàng hậu, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận đầy trầm trồ: “Không tin được mợ có bầu luôn”, “Ôi bầu mà như không bầu vậy đó”, “Mợ bầu chỗ nào?”, “Bầu gì chả có bụng”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Lan Khuê cho biết bản thân luôn kết hợp luyện tập thể dục với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi một cách khoa học. Bên cạnh đó, việc lựa chọn trang phục cũng là một yếu tố quan trọng để che đi khuyết điểm vóc dáng khi đang mang thai.

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