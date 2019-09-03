Loạt ảnh cực sang chảnh của Lan Khuê và chồng đại gia tại Dubai: Dân mạng thi nhau gọi cô là ‘bà bầu đẹp nhất Vbiz’

Hậu trường 03/09/2019 10:03

Dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ nhưng Hoa hậu Lan Khuê vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp của mình.

Từ sau khi thông báo “tin vui” đến công chúng, Hoa hậu Lan Khuê liên tục nhận được những lời khen từ cư dân mạng bởi vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, những bức ảnh “hack dáng” tài tình của cô còn khiến fan hồ nghi mà đặt câu hỏi: “Chị có mang bầu thật không vậy?”. Theo đó, dù đang mang thai nhưng sắc vóc của Lan Khuê không thay đổi quá nhiều.

hoa hau lan khue 1
Nhìn ảnh này, chẳng ai có thể tin Lan Khuê đang mang thai 6 tháng - Ảnh: FB

Mới đây, Lan Khuê đã cùng chồng sang Dubai để tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư và ngọt ngào trước khi chính thức lâm bồn. Được biết, chuyến đi này còn trùng với sinh nhật của ông xã Lan Khuê.

hoa hau lan khue 2
Bài đăng mới nhất trên Facebook của Lan Khuê - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, nàng hậu liên tục cập nhật những hình ảnh cực lung linh và sang chảnh chụp tại các địa điểm nổi tiếng ở Dubai đến người hâm mộ. Qua những khoảnh khắc cô nàng chia sẻ, Lan Khuê luôn lựa chọn cho mình những chiếc váy suông dáng rộng để khéo léo che đi phần eo. Tuy nhiên, dân mạng đã tinh ý nhận ra người đẹp bắt đầu lộ bụng bầu lớn sau khoảng thời gian “hack dáng” đỉnh cao.

hoa hau lan khue 3

Lan Khuê xinh đẹp và hạnh phúc bên chồng đại gia – Ảnh: FB

hoa hau lan khue 4

Người đẹp đã để lộ bụng bầu ở tháng thứ 7 thai kỳ -  Ảnh: Internet

hoa hau lan khue 5

Dẫu vậy, Lan Khuê vẫn vô cùng quyến rũ và xinh đẹp - Ảnh: FB

Chia sẻ về nguyên nhân chỉ diện những bộ váy “kín từ đầu tới chân”, Lan Khuê cho biết vì Dubai là một quốc gia Hồi giáo nên trang phục lựa chọn phải kín đáo. Ngoài ra, người đẹp còn tiết lộ về những điều cần lưu ý khi vào đền thờ tại quốc gia này:

“Trang phục phải che được hết từ đầu tới chân. Áo tay dài phủ hết cánh tay. Đầu và cổ phải choàng khăn che kín không được hở cổ. Dép không hở ngón. Không mặc vải mỏng, không mặc ren xuyên thấu mà thấy được da lấp ló”.

Một số hình ảnh khác của Lan Khuê trong chuyến du lịch Dubai: 

hoa hau lan khue 6hoa hau lan khue 7hoa hau lan khue 8hoa hau lan khue 9hoa hau lan khue 10hoa hau lan khue 11hoa hau lan khue 12hoa hau lan khue 13hoa hau lan khue 14

Dưới bài đăng của nàng hậu, người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước niềm hạnh phúc của cặp đôi. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho nhan sắc xinh đẹp của Lan Khuê. Thậm chí, dân mạng còn gọi cô là “bà bầu đẹp nhất Vbiz”.

Vào đây mà xem, mẹ bầu Lan Khuê lại trổ tài 'hack dáng' đỉnh cao, xinh đẹp lấn lướt cả siêu mẫu Xuân Lan

Vào đây mà xem, mẹ bầu Lan Khuê lại trổ tài 'hack dáng' đỉnh cao, xinh đẹp lấn lướt cả siêu mẫu Xuân Lan

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Lan Khuê lại khiến chị em không ngừng xuýt xoa trước vóc dáng “bầu như không” của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Khuê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026