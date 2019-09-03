Loạt ảnh cực sang chảnh của Lan Khuê và chồng đại gia tại Dubai: Dân mạng thi nhau gọi cô là ‘bà bầu đẹp nhất Vbiz’

Dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ nhưng Hoa hậu Lan Khuê vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp của mình.

Từ sau khi thông báo “tin vui” đến công chúng, Hoa hậu Lan Khuê liên tục nhận được những lời khen từ cư dân mạng bởi vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Thậm chí, những bức ảnh “hack dáng” tài tình của cô còn khiến fan hồ nghi mà đặt câu hỏi: “Chị có mang bầu thật không vậy?”. Theo đó, dù đang mang thai nhưng sắc vóc của Lan Khuê không thay đổi quá nhiều. Nhìn ảnh này, chẳng ai có thể tin Lan Khuê đang mang thai 6 tháng - Ảnh: FB Mới đây, Lan Khuê đã cùng chồng sang Dubai để tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư và ngọt ngào trước khi chính thức lâm bồn. Được biết, chuyến đi này còn trùng với sinh nhật của ông xã Lan Khuê.

Bài đăng mới nhất trên Facebook của Lan Khuê - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, nàng hậu liên tục cập nhật những hình ảnh cực lung linh và sang chảnh chụp tại các địa điểm nổi tiếng ở Dubai đến người hâm mộ. Qua những khoảnh khắc cô nàng chia sẻ, Lan Khuê luôn lựa chọn cho mình những chiếc váy suông dáng rộng để khéo léo che đi phần eo. Tuy nhiên, dân mạng đã tinh ý nhận ra người đẹp bắt đầu lộ bụng bầu lớn sau khoảng thời gian “hack dáng” đỉnh cao. Lan Khuê xinh đẹp và hạnh phúc bên chồng đại gia – Ảnh: FB

Người đẹp đã để lộ bụng bầu ở tháng thứ 7 thai kỳ - Ảnh: Internet Dẫu vậy, Lan Khuê vẫn vô cùng quyến rũ và xinh đẹp - Ảnh: FB Chia sẻ về nguyên nhân chỉ diện những bộ váy “kín từ đầu tới chân”, Lan Khuê cho biết vì Dubai là một quốc gia Hồi giáo nên trang phục lựa chọn phải kín đáo. Ngoài ra, người đẹp còn tiết lộ về những điều cần lưu ý khi vào đền thờ tại quốc gia này: “Trang phục phải che được hết từ đầu tới chân. Áo tay dài phủ hết cánh tay. Đầu và cổ phải choàng khăn che kín không được hở cổ. Dép không hở ngón. Không mặc vải mỏng, không mặc ren xuyên thấu mà thấy được da lấp ló”. Một số hình ảnh khác của Lan Khuê trong chuyến du lịch Dubai: Dưới bài đăng của nàng hậu, người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước niềm hạnh phúc của cặp đôi. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho nhan sắc xinh đẹp của Lan Khuê. Thậm chí, dân mạng còn gọi cô là “bà bầu đẹp nhất Vbiz”.

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