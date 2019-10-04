Xứng danh ‘mẹ bầu đẹp nhất showbiz Việt’, Lan Khuê tung bộ ảnh như nữ thần dù sắp vượt cạn

Từ sau khi mang thai, Hoa hậu Lan Khuê được mệnh danh là “mẹ bầu đẹp nhất showbiz Việt” nhờ tài “hack dáng” tài tình. Hiện tại, Lan Khuê đang ở tháng thứ 8 thai kỳ nhưng cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Nhìn bức ảnh này, không ai nghĩ rằng Lan Khuê đang mang bầu - Ảnh: FB

Mới đây, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Lan Khuê hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc trước khi lâm bồn lên trang cá nhân. Người đẹp viết: “Chớp mắt 1 cái ngày này năm ngoái chống lầy. Tròn trĩnh được 1 năm, kỉ niệm năm đầu bằng cái bụng 8 tháng”.