Xứng danh ‘mẹ bầu đẹp nhất showbiz Việt’, Lan Khuê tung bộ ảnh như nữ thần dù sắp vượt cạn

Hậu trường 04/10/2019 16:59

Nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Hoa hậu Lan Khuê khoe loạt ảnh đẹp như tranh vẽ, chứng minh nhan sắc nữ thần dù đang bầu 8 tháng.

Từ sau khi mang thai, Hoa hậu Lan Khuê được mệnh danh là “mẹ bầu đẹp nhất showbiz Việt” nhờ tài “hack dáng” tài tình. Hiện tại, Lan Khuê đang ở tháng thứ 8 thai kỳ nhưng cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

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Nhìn bức ảnh này, không ai nghĩ rằng Lan Khuê đang mang bầu - Ảnh: FB

Mới đây, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Lan Khuê hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc trước khi lâm bồn lên trang cá nhân. Người đẹp viết: “Chớp mắt 1 cái ngày này năm ngoái chống lầy. Tròn trĩnh được 1 năm, kỉ niệm năm đầu bằng cái bụng 8 tháng”.

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Bài đăng gây chú ý của người đẹp - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, nàng hậu diện trang phục dạ hội cực kiêu sa, lộng lẫy, toát ra vẻ quý phái như nữ thần. Nhiều cư dân mạng nhận xét, dù sắp vượt cạn nhưng thân hình của Lan Khuê vẫn vô cùng quyến rũ.

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Vẻ đẹp nữ thần của mẹ bầu Lan Khuê - Ảnh: FB

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Ai nấy đều không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc của nàng hậu - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lan Khuê, bạn bè và đông đảo người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của nàng hậu: “Đẹp như tranh vẽ luôn chị”, “Bầu mà xinh đẹp vậy thì cả thế giới muốn bầu theo”, “Mợ đẹp như công chúa”, “Mợ bầu mà mợ vẫn đẹp xuất sắc”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, người đẹp gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con và chia sẻ kinh nghiệm của mình đến các mẹ bầu khác.

Gần đến ngày lâm bồn, Lan Khuê khiến fan thích thú khi khoe ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con

Gần đến ngày lâm bồn, Lan Khuê khiến fan thích thú khi khoe ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lan Khuê đăng ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình đến các mẹ bầu khác.

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