Hoa hậu Đỗ Thị Hà gặp sự cố về nhan sắc trước thềm chung kết Miss World, đáp trả gì khi bị chê bai trên livestream?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện nhận được nhiều sự chú ý trước thềm chung kết Miss World 2021, người đẹp cũng không ngần ngại đáp trả mỗi khi bị chê bai nhan sắc.

Sau thời gian dài bị hoãn thi vì sự cố về dịch bệnh, hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa qua đã quay trở lạiPuerto Rico để sẵn sàng cho đêm chung kết Miss World 2021 diễn ra vào 16/3 sắp tới (theo giờ địa phương). Tối 13/3, nàng hậu xuất hiện trên livestream để trò chuyện cùng người hâm mộ và chia sẻ về nhiều điều tại cuộc thi nhan sắc đình đám này. Trong lúc đang trò chuyện cùng khán giả, Đỗ Thị Hà bất ngờ thẳng thắn đáp trả bình luận chê bai nhan sắc. Theo đó, thay vì "làm lơ" những bình luận chê bai, nàng hậu đã thẳng thắn đọc lên bình luận "Sao em make up xấu thế" và đáp trả: "Tại vì em chỉ là hoa hậu thôi, em không phải là make up artis chị ơi".

Đỗ Thị Hà cho biết trước khi trở lại Miss World, bản thân đã cố gắng học thêm về trang điểm, làm tóc để có thể tỏa sáng tại cuộc thi này. Cách đáp trả khéo léo nhưng không kém phần thẳng thắn của Đỗ Thị Hà nhận được thiện cảm từ khán giả. Bên cạnh đó, cũng trong livestream, nàng hậu bất ngờ tiết lộ về việc gặp sự cố nhan sắc. Theo đó, cô cho biết do phải trang điểm và rồi tẩy trang nhiều trong thời gian vừa qua nên da mặt đang bị kích ứng nhẹ. Người đẹp hy vọng tình trạng này sẽ chóng qua, để có thể bước vào đêm Chung kết Miss World 2021 một cách tự tin nhất.

Thời gian vừa qua, Đỗ Thị Hà gặp khá nhiều vấn đề và trắc trở, không chỉ bị hoãn cuộc thi vào phút chót, nàng hậu còn bất ngờ bị nhiễm Covid-19 khi chưa kịp trở về Việt Nam. Sau đó, Đỗ Thị Hà đã phải mắc kẹt lại tại Puerto Rico một thời gian dài vừa để chữa bệnh và xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Thời gian tới, nhiều người hâm mộ hiện đang hy vọng vào màn trình diễn của Đỗ Thị Hà tại đấu trường nhan sắc và mang về kết quả cao cho Việt Nam. Trước đó, nàng hậu tự tin cho biết mình có khả năng dành vị trí Á quân, phát ngôn này dù gây tranh cãi nhưng cũng đang nhận được nhiều sự hy vọng từ người hâm mộ.

Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào Dù lịch trình bận rộn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn chăm chỉ dành thời gian thực hiện những công việc cá nhân trước khi quay trở lại Puerto Rico để tham dự Chung kết Miss World 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-do-thi-ha-gap-su-co-ve-nhan-sac-truoc-themchung-ket-miss-world-dap-tra-gi-khi-bi-che-bai-tren-livestream-455566.html