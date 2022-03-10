Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp bên gia đình bạn bè tại Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trở lại với lịch trình làm việc dày đặc nhằm tích cực chuẩn bị cho đêm Chung kết Miss World 2021 sắp tới.

Đồng thời, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn phải tranh thủ học tập, vừa để rèn luyện bản thân, vừa cân bằng việc học hiện đang còn dang dở tại Đại học. Trong lần livestream gần đây nhất, người đẹp chia sẻ nỗi vất vả khi cô phải học nhiều gấp đôi các bạn ở trường, vì không chỉ phải dành thời gian tham gia Miss World 2021, Hoa hậu còn phải thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam. Sau khi tham gia Chung kết Miss World 2021 trở lại, cô sẽ phải trả rất nhiều bài tập ở trường để có thể hoàn thành yêu cầu học tập.