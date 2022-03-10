Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào

Hậu trường 10/03/2022 20:12

Dù lịch trình bận rộn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn chăm chỉ dành thời gian thực hiện những công việc cá nhân trước khi quay trở lại Puerto Rico để tham dự Chung kết Miss World 2021.

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp bên gia đình bạn bè tại Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trở lại với lịch trình làm việc dày đặc nhằm tích cực chuẩn bị cho đêm Chung kết Miss World 2021 sắp tới.

Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào - Ảnh 1

Đồng thời, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn phải tranh thủ học tập, vừa để rèn luyện bản thân, vừa cân bằng việc học hiện đang còn dang dở tại Đại học. Trong lần livestream gần đây nhất, người đẹp chia sẻ nỗi vất vả khi cô phải học nhiều gấp đôi các bạn ở trường, vì không chỉ phải dành thời gian tham gia Miss World 2021, Hoa hậu còn phải thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam. Sau khi tham gia Chung kết Miss World 2021 trở lại, cô sẽ phải trả rất nhiều bài tập ở trường để có thể hoàn thành yêu cầu học tập.

Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào - Ảnh 2

Cũng trên story, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn tranh thủ tút tát lại móng tay, chăm chút cho bản thân từng chi tiết nhỏ để có thể xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể tại đêm Chung kết Miss World 2021, sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày 17/3 (giờ Việt Nam) tới đây.

Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào - Ảnh 3
Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào - Ảnh 4

Ngày mai (11/3), người đẹp sẽ bay chuyến bay tối muộn tới Puerto Rico, dự kiến cô sẽ hạ cánh xuống Puerto Rico vào tối muộn ngày 12/3. Do không thể đi chuyến bay bay thẳng tới Mỹ nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ phải chọn chuyến bay có quá cảnh.

Chung kết Miss World cận kề, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn không thể bỏ qua những việc này, biết được mục đích, netizen đồng loạt 'vỗ tay' rào rào - Ảnh 5

 Ảnh: FBNV, Internet

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Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Thị Hà Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhan sắc Đỗ Thị Hà

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