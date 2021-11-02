Hồ Văn Cường 'vắng bóng' trên trang cá nhân của bầu Thụy, thay vào đó là nhân vật 'quyền lực' mỗi năm 'nhắc một lần' này!

Hậu trường 02/11/2021 14:56

Mới đây, bầu Thụy đã có "vài dòng" mùi mẫn gửi đến nhân vật "quyền lực" nhân dịp đặc biệt.

Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, đặc biệt là ngay khi vừa giải quyết xong vấn đề tiền cát xê với quản lý cố nghệ sĩ, bầu Thụy liên tục ngỏ ý muốn giúp đỡ giọng ca nhí trên con đường sắp tới. Thậm chí, ông bầu còn tuyên bố xây lại nhà, mua sắm nội thất cho gia đình Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, con nuôi Phi Nhung hiện vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của mẹ nên chưa muốn nhận bất kỳ sự trợ giúp nào.

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Ông bầu khét tiếng ngỏ ý giúp đỡ Hồ văn Cường - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt bài đăng bênh vực, muốn giúp đỡ giọng ca nhí, trưa nay, ông bầu bất ngờ có đôi lời mùi mẫn gửi đến nhân vật này.

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Bài đăng của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, bầu Thụy đăng ảnh một giỏ hoa hồng đỏ thắm đính kèm tấm thiếp "chúc mừng sinh nhật chồng yêu" được bà xã tặng. Ông bầu không quên gửi lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào đến vợ: "Anh cảm ơn vợ yêu nhiều. Hai mươi mấy năm rồi nhỉ? Không nhớ nữa nhưng... năm nào cũng vậy và có lẽ đến cuối đời cũng thế. Cảm ơn em tình yêu trọn vẹn của đời anh".

Lúc này CĐM mới nhận ra, hôm nay là ngày sinh nhật của bầu Thụy, còn giỏ hoa kia là món quà mà "nóc nhà" tặng nam doanh nhân. Đọc đôi dòng bầu Thụy gửi bà xã, netizen không khỏi bất ngờ trước độ ngọt ngào của ông bầu dành cho vợ. 

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Cặp đôi vẫn dành cho nhau những lời tâm tình quá đỗi đáng yêu - Ảnh: Internet
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Tổ ấm của nam doanh nhân tài ba - Ảnh: Internet

Có thể thấy mặc dù đã U50 nhưng vợ chồng nhà bầu Thụy vẫn khiến nhiều người không khỏi ghen tị trước màn công khai những chia sẻ ngọt "sâu răng" này.

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Tối muộn ngày 28/10, bầu Thụy bất ngờ có dòng trạng thái dài tiết lộ tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường. Hành động sau đó khiến CĐM đặt dấu chấm hỏi lớn.

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