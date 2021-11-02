Hồ Văn Cường 'vắng bóng' trên trang cá nhân của bầu Thụy, thay vào đó là nhân vật 'quyền lực' mỗi năm 'nhắc một lần' này!

Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, đặc biệt là ngay khi vừa giải quyết xong vấn đề tiền cát xê với quản lý cố nghệ sĩ, bầu Thụy liên tục ngỏ ý muốn giúp đỡ giọng ca nhí trên con đường sắp tới. Thậm chí, ông bầu còn tuyên bố xây lại nhà, mua sắm nội thất cho gia đình Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, con nuôi Phi Nhung hiện vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của mẹ nên chưa muốn nhận bất kỳ sự trợ giúp nào.

Ông bầu khét tiếng ngỏ ý giúp đỡ Hồ văn Cường - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt bài đăng bênh vực, muốn giúp đỡ giọng ca nhí, trưa nay, ông bầu bất ngờ có đôi lời mùi mẫn gửi đến nhân vật này.