Bầu Thụy tiết lộ MỚI NHẤT về Hồ Văn Cường: Khổ tâm vì mẹ mất, nhận được nhiều lời hỗ trợ nhưng chưa muốn nhận lời bất kỳ ai vì một lý do

Tối muộn ngày 28/10, bầu Thụy bất ngờ có dòng trạng thái dài tiết lộ tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường. Hành động sau đó khiến CĐM đặt dấu chấm hỏi lớn.

Sau hàng loạt bài đăng về Hồ Văn Cường, tối muộn ngày 28/10, trên trang cá nhân của bầu Thụy tiếp tục xuất hiện dòng trạng thái dài liên quan trực tiếp đến giọng ca nhí. Theo đó, ông bầu tiết lộ đã liên hệ được với cô giáo của Hồ Văn Cường. Qua thông tin từ cô giáo, hiện tại nam ca sĩ đang rất buồn vì mất mẹ và khổ tâm. Bên cạnh đó, cô giáo này cũng cho biết Hồ Văn Cường đã nhận được lời trợ giúp từ các mạnh thường quân, tuy nhiên không muốn nhận lời bất kỳ ai trong khoảng thời gian này vì nỗi buồn mất mẹ.

Bài đăng của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, ông bầu còn cho hay con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã liên hệ và khẳng định sẽ cùng với mình và danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ cho Hồ Văn Cường. Thông tin này khiến cho CĐM vô cùng sốt sắng bởi trước đó sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi, Hồ Văn Cường chưa một lần đá động đến mối quan hệ với người nhà và ekip cố ca sĩ làm dấy lên nghi vấn cắt đứt toàn bộ liên quan.

Cuối bài đăng, vị đại gia này khẩn khoản xin dư luận ủng hộ giọng ca nhí trên còn đường sắp tới. Ông viết: "Mong mọi người ủng hộ cháu Cường và Wendy rồi kết thúc mọi chuyện tại đây và không bình luận đụng chạm đến ai".

Bức ảnh được bầu Thụy đính kèm bài đăng - Ảnh: FBNV

Đính kèm bài viết là bức ảnh được chụp cách đây khá lâu của Phi Nhung, con gái ruột Wendy và Hồ Văn Cường.

Tuy nhiên, động thái sau đó của ông bầu này lại khiến dư luận đặt ra câu hỏi lớn. Cụ thể, chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết này đã "bốc hơi" khỏi trang cá nhân của ông bầu. Đây không phải là lần đầu tiên bầu Thụy cho "bay màu" bài viết liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Trước đó, bức ảnh cố ca sĩ kèm dòng trạng thái "Kính lễ thần tượng của tôi" cũng "biến mất" mà không một lời giải thích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bau-thuy-tiet-lo-moi-nhat-ve-ho-van-cuong-kho-tam-vi-me-mat-nhan-duoc-nhieu-loi-ho-tro-nhung-chua-muon-nhan-loi-bat-ky-ai-vi-mot-ly-do-433628.html