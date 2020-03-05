Hồ Hoài Anh tặng vợ nhẫn kim cương kèm lá thư tay ngọt ngào, ai đọc cũng xúc động

Hậu trường 05/03/2020 10:44

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tặng bà xã Lưu Hương Giang nhẫn kim cương 'khủng' nhân dịp 8/3. Ông bố 2 con còn gửi đến vợ lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang hạnh phúc khoe món quà 8/3 sớm của ông xã. Bên cạnh chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, nữ ca sĩ còn chia sẻ bức thư tay do chính nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết.

Bà mẹ hai cho biết: "Người ấy không mấy khi viết thư tay mà hôm nay trái gió trở trời, lại nhận được bức thư sau ngần ấy năm. Nhìn thế này là biết bao yêu thương nằm ở đây hết rồi. Mẹ thích chiếc nhẫn này lắm, cảm ơn món quà 8/3 của bố".

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Lưu Hương Giang hạnh phúc khi được chồng tặng quà kèm lời yêu thương - Ảnh: FB

Hồ Hoài Anh dành rất nhiều tâm tư và tình cảm để viết lá thư tay gửi đến vợ. Anh nói về cuộc hôn nhân của mình sau 15 năm vun vén và trải qua không ít sóng gió. Nam nhạc sĩ cảm ơn Lưu Hương Giang vì những hi sinh của cô.

Nội dung lá thư như sau: "Em ơi! Năm nay tròn 15 năm quen biết nhau và về chung một nhà rồi đấy em nhỉ. Anh biết gia đình nào cũng có sóng gió nhưng điều tốt đẹp nhất là sau tất cả mình vẫn còn được ở bên nhau. Anh cảm thấy may mắn vì đã được làm chồng của em và bố của Mina, Misu. Cảm ơn em vì gia đình này mà hi sinh rất nhiều. Anh mong mình sẽ ở bên nhau nhiều năm nữa để cùng nhìn thấy con cái khôn lớn. Nhân dịp 8/3, tặng mẹ món quà nhỏ đánh dấu 15 năm mẹ và bố về chung một nhà. Mong em sẽ thích nó. Yêu em nhiều".

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Tổ ấm viên mãn của cặp đôi sau 15 năm - Ảnh: FB

Tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau khiến mọi người vô cùng xúc động. Rất đông sao Việt đã để lại bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Ca sĩ Đông Nhi bày tỏ: "Ôi, thật là ngưỡng mộ, thích quá chị ơi!". Diễn viên Thu Huyền viết: "Quá ngưỡng mộ! Chúc vợ chồng em mãi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau nhé". Vân Dung xuýt xoa: "Ui, lãng mạn chưa... phụ nữ cả thế giới ước gì. Nhất em tôi".

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Mọi người ngưỡng mộ sự lãng mạn của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, vợ chồng nhạc sĩ từng trải qua thời gian khủng hoảng. Cặp đôi thừa nhận đã từng ly hôn, nhưng sau tất cả họ quyết định quay về bên nhau vì vẫn còn yêu.

Lưu Hương Giang làm điều ngọt ngào cho Hồ Hoài Anh sau ồn ào ly hôn

Lưu Hương Giang làm điều ngọt ngào cho Hồ Hoài Anh sau ồn ào ly hôn

Ca sĩ Lưu Hương Giang tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho ông xã Hồ Hoài Anh. Đây là lần đầu nữ ca sĩ khoe ảnh gia đình đủ 4 thành viên sau lùm xùm ly hôn.

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