Sau ồn ào ly hôn, Lưu Hương Giang đón sinh nhật bình dị, không thấy bóng dáng Hồ Hoài Anh

Thời gian gần đây, ồn ào ly hôn của vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây xôn xao dư luận. Sau khi lên tiếng giải thích đó chỉ là chuyện quá khứ và hai vợ chồng đã "gương vỡ lại lành", cuộc sống hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là cặp đôi ca sĩ - nhạc sĩ quyền lực của showbiz - Ảnh: FB

Thừa nhận gia đình từng 'rạn nứt', sau tất cả cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp sinh nhật, ca sĩ Lưu Hương Giang đã cập nhật hoạt động mới trên Facebook. Không tổ chức tiệc linh đình hay mời bạn bè đến chung vui, bà mẹ hai con khoe ảnh ôm bó hoa lớn, đứng tạo dáng bên chiếc bánh kem hai tầng và nở nụ cười hạnh phúc.