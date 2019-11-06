Sau ồn ào ly hôn, Lưu Hương Giang đón sinh nhật bình dị, không thấy bóng dáng Hồ Hoài Anh

Không tiệc tùng linh đình, ca sĩ Lưu Hương Giang đón tuổi mới đơn giản sau ồn ào ly hôn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
- Động thái mới nhất của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và vợ sau "lùm xùm" ly hôn
- Sau Hồ Hoài Anh, đại diện Lưu Hương Giang cũng lên tiếng về tin đồn ly hôn, phủ nhận PR tên tuổi bằng đời tư
Thời gian gần đây, ồn ào ly hôn của vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây xôn xao dư luận. Sau khi lên tiếng giải thích đó chỉ là chuyện quá khứ và hai vợ chồng đã "gương vỡ lại lành", cuộc sống hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, ca sĩ Lưu Hương Giang đã cập nhật hoạt động mới trên Facebook. Không tổ chức tiệc linh đình hay mời bạn bè đến chung vui, bà mẹ hai con khoe ảnh ôm bó hoa lớn, đứng tạo dáng bên chiếc bánh kem hai tầng và nở nụ cười hạnh phúc.
Nữ ca sĩ viết: "Hết năm tuổi rồi, sao kế đô cũng sắp qua rồi, vui lên chứ em? Mà càng ngày em càng dễ dãi đấy, sinh nhật mà chỉ cần mỗi nến và hoa, đã thế kiếm mãi mới được 1 tấm hình mình họa cho ngày vui trọng đại”.
Ngay lập tức, dòng chia sẻ của em gái Lưu Thiên Hương nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nữ ca sĩ. Đáng chú ý là phía nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lại không có bất kỳ động thái nào. Nhiều người hâm mộ thắc mắc vì sao không thấy bóng dáng của nam nhạc sĩ trong ngày đặc biệt của bà xã. Thậm chí, anh cũng không tương tác dưới bài viết của vợ.