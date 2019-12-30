Lưu Hương Giang làm điều ngọt ngào cho Hồ Hoài Anh sau ồn ào ly hôn

Ca sĩ Lưu Hương Giang tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho ông xã Hồ Hoài Anh. Đây là lần đầu nữ ca sĩ khoe ảnh gia đình đủ 4 thành viên sau lùm xùm ly hôn.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ hình ảnh cùng hai con chúc mừng sinh nhật ông xã Hồ Hoài Anh. Không làm tiệc linh đình, nữ ca sĩ mừng tuổi mới của chồng theo cách đơn giản nhưng đầm ấm nhất.

Đây là lần đầu tiên giọng ca 'Đừng ngoảnh lại' khoe ảnh gia đình đầy đủ thành viên sau lùm xùm ly hôn - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, MC Thanh Vân Hugo, Vân Dung, Đông Nhi... cùng nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc đến Hồ Hoài Anh - Ảnh: FB

Kèm theo ảnh, Lưu Hương Giang nhắn nhủ đến ông xã: "Sinh nhật của bố, chẳng có gì làm quà ngoài 3 em gái và chiếc bánh mẹ đặt đẹp và tinh tế như thế này mà ai nhìn cũng bảo "bánh trái kiểu gì mà nhìn như cái cặp lồng". Happy birthday anh chồng hôm kia".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của vợ Hồ Hoài Anh nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Bạn bè và fan nhanh chóng gửi lời chúc sinh nhật đến nhạc sĩ. Bên cạnh đó, mọi người còn bày tỏ sự vui mừng khi vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, giữ được cho hai con một gia đình hạnh phúc.

Cách đây không lâu, Hồ Hoài Anh cũng âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã tại nhà riêng với hoa và bánh kem lãng mạn - Ảnh: FB

Sau sóng gió, tình cảm của cặp đôi ngày càng bền chặt - Ảnh: FB

Tháng 10 vừa qua, thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chia tay sau 14 năm gắn bó khiến dư luận hoang mang. Vợ chồng nghệ sĩ đã lên tiếng thừa nhận chuyện ly hôn là có thật. Tuy nhiên, sau khi nhận ra tình cảm dành cho nhau, cặp đôi quyết định tái hợp.

Động thái mới nhất của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và vợ sau "lùm xùm" ly hôn Hồ Hoài Anh đã xuất hiện cùng vợ và con gái sau ồn ào ly hôn, trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới để minh chứng cho tình cảm bền lâu của hai vợ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-huong-giang-lam-dieu-ngot-ngao-cho-ho-hoai-anh-sau-on-ao-ly-hon-347626.html