Hình ảnh mới nhất của NS Thương Tín sau khi xuất viện khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 04/03/2021 17:32

Trịnh Kim Chi cùng một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết đã có buổi gặp gỡ nam diễn viên Thương Tín để trao cho ông số tiền quyên góp trong thời gian qua.

Cách đây không lâu, thông tin diễn viên Thương Tín nhập viện cấp cứu vì nghi bị đột quỵ đã khiến khán giả không khỏi lo lắng. Sau thời gian điều trị tích cực, ông đã được xuất viện về nhà để tĩnh dưỡng.

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Hình ảnh Thương Tín trong căn nhà trọ 20m2 - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng đồng nghiệp gặp gỡ NS Thương Tín để trao cho ông số tiền quyên góp từ các mạnh thường quân: “Hôm nay, ngày 4/3/2021, Chi có hẹn gặp anh Thương Tín để trao cho anh số tiền 100 triệu…

Hiện tại, mạnh thường quân đến trao tận tay và chuyển khoản vào tài khoản của vợ anh Thương Tín cũng tạm đủ để anh trang trải và dưỡng bệnh nên số tiền mọi người ủng hộ mà Chi đang giữ sẽ trao cho anh 100 triệu cộng với 20 triệu Chi ứng trước ngày 27/2/2021”.

Được biết số tiền còn lại gần 300 triệu đồng sẽ dùng để mua gói bảo hiểm cho con gái Thương Tín theo nguyện vọng của gia đình.

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Hình ảnh mới nhất của Thương Tín khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FB

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Nam diễn viên vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè - Ảnh: FB

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Diễn viên Trịnh Kim Chi trao khoản tiền hỗ trợ cho NS Thương Tín – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy NS Thương Tín đã phần nào hồi phục sức khỏe, gương mặt tươi tắn hơn trước khiến nhiều người an tâm. Gặp gỡ các đồng nghiệp và nhận được số tiền quyên góp, NS Thương Tín không khỏi xúc động trước tấm lòng của anh em giới nghệ sĩ và hơn hết là của khán giả gần xa dành cho mình.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi xúc động trước hành động ý nghĩa của Trịnh Kim Chi và các mạnh thường quân: “Bạn và các bạn quá giỏi. Ấm lòng cho anh Thương Tín và gia đình!”, “Cảm ơn tấm lòng của chị dành cho nhiều nghệ sĩ”, “Chị thật tuyệt vời”, “Em gái tốt quá! Cầu xin anh Thương Tín mau hồi phục”…

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Từ khóa:   NS Thương Tín Trịnh Kim Chi Sao Việt

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