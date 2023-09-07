Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè

Hậu trường 07/09/2023 06:58

Hình ảnh mới đây của ca sĩ Kim Ngân lang thang trên đất Mỹ khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga. Thời điểm đó, Thúy Nga đã giúp đỡ đưa Kim Ngân đi cắt tóc, tắm gội, mua sắm quần áo, dắt đi chơi, ăn uống và giao lưu cùng các bạn bè nghệ sĩ.

6 thang sau đó, do vướng nhiều lùm xùm, tranh cãi buộc Thúy Nga phải để Kim Ngân trở về cuộc sống lang thang nay đây mai đó như trước. Trong thời gian đầu rời Thúy Nga, Kim Ngân vẫn có chút tỉnh táo và chịu ăn diện tươm tất. Tuy nhiên những hình ảnh sau đó, có thể thấy nữ ca sĩ nổi tiếng một thời đã trở lại vạch bắt đầu như trước lúc gặp Thuý Nga.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 1
Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga

Theo đó, mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ Kim Ngân tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, tay cầm đồ ăn đứng giữa nhóm người đang nhảy múa. Qua clip, có thể thấy, Kim Ngân vẫn đi lang thang, sống cuộc sống không nhà cửa. Cô ngồi hết từ bờ cỏ ven đường tới vỉa hè của các quán xá, với dáng ngồi tiều tụy, thiếu sức sống. Nữ ca sĩ ngày một gầy đi và ngại giao tiếp, tránh né máy quay. Chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ đình đám một thời nay ra nông nổi này khiến khán giả cay khóe mắt.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 2

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 3
Theo đó, mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ Kim Ngân tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, tay cầm đồ ăn đứng giữa nhóm người đang nhảy múa

Kim Ngân từng là một mỹ nhân, ngôi sao ca nhạc đình đám vào thập niên 80, với nhan sắc diễm lệ, ngoại hình nóng bỏng. Cô là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thời điểm đó. Thậm chí, các show nhạc chỉ cần để tên Kim Ngân ở băng rôn là cháy vé.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 4
Qua clip, có thể thấy, Kim Ngân vẫn đi lang thang, sống cuộc sống không nhà cửa

 

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 5
Cô ngồi hết từ bờ cỏ ven đường tới vỉa hè của các quán xá, với dáng ngồi tiều tụy, thiếu sức sống
Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè - Ảnh 6
Chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ đình đám một thời nay ra nông nổi này khiến khán giả cay khóe mắt

Kim Ngân cũng lấy chồng và sinh con nhưng vì một số biến cố nên đã hóa điên, từ bỏ sự nghiệp và đi lang thang suốt 30 năm qua. Trên thực tế, mẹ ruột và hai con gái của Kim Ngân đã nhiều lần muốn đưa cô về sống chung để chăm sóc nhưng nữ ca sĩ không chịu, nhất định bỏ đi lang thang.

 

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời

Chia sẻ của Thúy Nga về nữ danh ca hải ngoại một thời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Ngân Kim Ngân - Thuý Nga Kim Ngân hải ngoại

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 47 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm