Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người chạnh lòng: Đầu tóc rối bù, tiều tụy, nằm ngủ ngoài vỉa hè

Hình ảnh mới đây của ca sĩ Kim Ngân lang thang trên đất Mỹ khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga. Thời điểm đó, Thúy Nga đã giúp đỡ đưa Kim Ngân đi cắt tóc, tắm gội, mua sắm quần áo, dắt đi chơi, ăn uống và giao lưu cùng các bạn bè nghệ sĩ. 6 thang sau đó, do vướng nhiều lùm xùm, tranh cãi buộc Thúy Nga phải để Kim Ngân trở về cuộc sống lang thang nay đây mai đó như trước. Trong thời gian đầu rời Thúy Nga, Kim Ngân vẫn có chút tỉnh táo và chịu ăn diện tươm tất. Tuy nhiên những hình ảnh sau đó, có thể thấy nữ ca sĩ nổi tiếng một thời đã trở lại vạch bắt đầu như trước lúc gặp Thuý Nga.

Cách đây hai năm, ca sĩ Kim Ngân bất đầu nhận được nhiều sự quan tâm trở lại sau cuộc hội ngộ với danh hài Thúy Nga Theo đó, mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ Kim Ngân tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, tay cầm đồ ăn đứng giữa nhóm người đang nhảy múa. Qua clip, có thể thấy, Kim Ngân vẫn đi lang thang, sống cuộc sống không nhà cửa. Cô ngồi hết từ bờ cỏ ven đường tới vỉa hè của các quán xá, với dáng ngồi tiều tụy, thiếu sức sống. Nữ ca sĩ ngày một gầy đi và ngại giao tiếp, tránh né máy quay. Chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ đình đám một thời nay ra nông nổi này khiến khán giả cay khóe mắt.

Theo đó, mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ Kim Ngân tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, tay cầm đồ ăn đứng giữa nhóm người đang nhảy múa Kim Ngân từng là một mỹ nhân, ngôi sao ca nhạc đình đám vào thập niên 80, với nhan sắc diễm lệ, ngoại hình nóng bỏng. Cô là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thời điểm đó. Thậm chí, các show nhạc chỉ cần để tên Kim Ngân ở băng rôn là cháy vé. Qua clip, có thể thấy, Kim Ngân vẫn đi lang thang, sống cuộc sống không nhà cửa Cô ngồi hết từ bờ cỏ ven đường tới vỉa hè của các quán xá, với dáng ngồi tiều tụy, thiếu sức sống Chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ đình đám một thời nay ra nông nổi này khiến khán giả cay khóe mắt Kim Ngân cũng lấy chồng và sinh con nhưng vì một số biến cố nên đã hóa điên, từ bỏ sự nghiệp và đi lang thang suốt 30 năm qua. Trên thực tế, mẹ ruột và hai con gái của Kim Ngân đã nhiều lần muốn đưa cô về sống chung để chăm sóc nhưng nữ ca sĩ không chịu, nhất định bỏ đi lang thang.

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