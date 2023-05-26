Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời

Hậu trường 26/05/2023 11:37

Chia sẻ của Thúy Nga về nữ danh ca hải ngoại một thời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong đoạn clip được nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ trên kênh Youtube, nhiều người bất ngờ trước cuộc sống của Kim Ngân hiện tại. Theo đoạn clip, ca sĩ Kim Ngân cho biết đã dọn ra khu máy giặt ở 15 ngày, điều này khiến nghệ sĩ hài Thúy Nga xúc động: "Mấy nay Kim Ngân ngủ ngoài đường thật đó hả, chính xác đúng không. Tại sao Kim Ngân lại ra ngoài ngủ như vậy hả, sương, nắng, gió,... có chỗ ở đàng hoàng không ở mà đi ở như vậy, rất là tội nghiệp luôn đó".

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 1
Thúy Nga bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân.

Thúy Nga xót xa cảm thán trước cuộc sống của đàn chị:"Tôi nghe mà muốn khóc luôn đó, xót xa thật sự, sao mà cái nghiệp của bà nặng quá Kim Ngân, có ai giải nghiệp cho Kim Ngân không chứ tôi giải một lần là tôi muốn giải thể bà luôn".

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 2

Khó mà tin được đây chính là danh ca hải ngoại vang danh một thời. 

Ngoài việc thăm hỏi, nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống: "Hôm nay Thúy Nga chỉ cho Kim Ngân 100 đô la thôi, nhưng mà Kim Ngân hứa với Thúy Nga bữa sau gặp là đi cắt tóc thì Thúy Nga sẽ cho thêm 100 đô la nữa. Thật sự Thúy Nga rất nản Kim Ngân, nản thật sự...".

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 3
Dù rất muốn tìm nhà cho ca sĩ Kim Ngân nhưng nữ nghệ sĩ hài lo ngại "đàn chị" sẽ bỏ đi như trước.

“​​Đối với tôi thì gặp được Kim Ngân là một cái duyên. Những dự án tương lai trước mắt của chị tuy còn dang dở nhưng tôi quyết định ngừng và không giúp đỡ vì hiện tại đã có gia đình lo rồi”, Thúy Nga từng nói trong livestream. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn xót xa khi vô tình gặp Kim Ngân đi lang thang ngoài đường.

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 4
Trước đó, cô vô cùng mừng rỡ khi gặp lại đàn chị nơi đất khách.

Ca sĩ Kim Ngân từng được Thúy Nga giúp đỡ, lo chỗ ở mới sau thời gian sống lang thang. Chuyện thị phi ồn ào xảy ra sai đó khiến cây hài tuyên bố dừng hỗ trợ, đồng thời trả lại tiền cho các nhà hảo tâm.

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 5
Ca sĩ Kim Ngân có tinh thần không minh mẫn khiến nghệ sĩ hài Thúy Nga xót xa.

Nhiều anh chị em trong nghề rất muốn giúp đỡ Kim Ngân bằng cách đưa cô tới một viện tâm thần hay nhà tình thương nào đó, nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó. Chính vì vậy, mọi người cũng không biết làm gì khác ngoài việc thi thoảng cho Kim Ngân đồ ăn, thức uống.

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 6
Khán giả tiếc nuối khi thấy tình cảnh hiện tại của nữ ca sĩ nóng bỏng một thời.

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, rất nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 1980. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực, ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Năm 1993, Kim Ngân chia tay chồng khi mới 30 tuổi. Chồng cô là người nhận nuôi các con. Liên tiếp chịu những biến cố của cuộc đời từ đổ vỡ hôn nhân cho đến kinh doanh thua lỗ phải bán cả hãng đĩa mang tên mình khiến Kim Ngân sa vào vết trượt dài, làm bạn và quên mình trong "hơi thuốc ảo ảnh".

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 7
Nữ ca sĩ vang danh một thời ở xứ sở cờ hoa.

Đương thời, Kim Ngân thường được gọi là "hoa hậu" vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc của Kim Ngân: "Đến đàn bà con gái cũng phải mê". Ngoài nhan sắc, Kim Ngân còn có phong cách trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa như một làn gió mới khuấy động làng ca nhạc hải ngoại.

Bất ngờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân, nghệ sĩ Thúy Nga xót xa trước cuộc sống hiện tại của giọng ca hải ngoại vang danh một thời - Ảnh 8
Tấm poster từ nhiều năm trước nhưng không hề bị lỗi thời so với thời điểm hiện tại cho thấy sức hút và sự đầu tư tiền của cho nghệ thuật của cô thời điểm đó quả thực không nhỏ.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ ca sĩ Kim Ngân đã khiến khán giả "cay khóe mắt". Nhiều dân mạng để lại lời bình luận động viên, hy vọng nghệ sĩ hài Thúy Nga có thể thêm một lần nữa giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân để cô có cuộc sống tốt hơn. 

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