Ca sĩ Kim Ngân gây tiếc nuối với nhan sắc đỉnh cao thời trẻ: Từng đẹp nức tiếng nay lang thang khiến bao người xót xa

Thời gian vừa qua, cuộc sống của nữ ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Mới đây, trên trang YouTube cá nhân, Thúy Nga đã chia sẻ lại khoảnh khắc gặp gỡ đàn chị. Cụ thể, trong lần gặp mặt này, Thúy Nga bất ngờ khi Kim Ngân thay đổi khác lạ nhuộm tóc, làm móng tay khác xa vẻ luộm thuộm, lang thang trước đây.

Một thời được ví một tượng đài với nhan sắc “chim sa cá lặn” nên cuộc sống hiện tại của Kim Ngân khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Theo đó, nhìn loạt ảnh thời trẻ của Kim Ngân, dân tình phải thổn thức vì nét đẹp quyến rũ gợi cảm với vẻ ngoài sắc sảo. Được biết, nhan sắc thời trẻ của Kim Ngân từng được ca sĩ Kiều Nga phải thốt lên cảm thán: "Đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt".

Sự nghiệp được hậu thuẫn, lại có nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, Kim Ngân trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Cô không chỉ được biết đến với tài năng âm nhạc mà nhan sắc thời trẻ cũng gây thương nhớ cho nhiều người.

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến bản thân bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái.

Nhan sắc thời trẻ đúng chuẩn tuyệt sắc giai nhân của Kim Ngân (Ảnh: Kiến Thức)

Hoàn cảnh sống lang thang một thời của Kim Ngân khiến khán giả xót xa (Ảnh: FB Thúy Nga)

Khác với hình ảnh lộng lẫy thời trẻ được nhiều người mê đắm, Kim Ngân tụt dốc không phanh vì những bồng bột của tuổi trẻ. (Ảnh: FB Thúy Nga)

Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho cuộc sống Kim Ngân hiện nay.