Hiếm khi bàn chuyện thị phi showbiz nhưng lần này Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền quyết làm điều này vì H’Hen Niê

Giữa lúc dư luận đang người khen kẻ chê nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bất ngờ đăng tải status bênh vực đàn em bằng những ngôn từ sắc sảo.

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt nam năm 2004, Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng bởi nụ cười hiền hậu cùng làn da trắng như trứng gà bóc. Cô đoạt vương miện đầy thuyết phục trong sự chúc mừng của hàng triệu người hâm mộ. Cùng năm đó, mỹ nhân Nam Định tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới và xuất sắc lọt Top 15, làm nên kỳ tích mà từ đó đến nay chưa người đẹp Việt Nam nào vượt qua.

14 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh: Internet Sau 14 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng. Chị được khán giả yêu mến nhờ sở hữu gương mặt tự nhiên với những đường nét thanh tú, đúng chuẩn mực của người con gái đất Việt. Mới đây, cựu Hoa hậu gây chú ý khi đăng tải status bênh vực H’Hen Niê - cô gái vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Theo đó, Nguyễn Thị Huyền rất trân trọng vẻ đẹp hiếm có của người đẹp Ê Đê và hi vọng cô sẽ làm nên chuyện ở các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 2004 rất thích vẻ đẹp hiếm gặp của H’Hen Niê - Ảnh: Internet "Ôi chị thích em lắm lắm, em đừng làm chị thất vọng nhé! Ai nói vẻ đẹp này không Việt Nam? Vẻ đẹp răng khểnh, đôi mắt biết nói, cằm lẹm là vẻ đẹp rất Việt Nam luôn! Nhất là thần thái của em toát ngay sự nhân hậu, tình cảm mà không thiếu sự kiên cường, bản lĩnh của người con gái đất Việt!. Mình thích em ấy và thực sự tan chảy, quyết đặt hi vọng to lớn lên em khi nhìn thấy bức ảnh em ôm và nhìn mẹ trong bộ dân tộc một cách trìu mến. Đứng giữa cha mẹ với một niềm tự hào, tri ân và chia sẻ niềm vui đêm ấy! Thích lắm! Chị rất thích em và hãy thật bản lĩnh để trái tim em toả sáng nhé!" - Nguyễn Thị Huyền phân tích. Tuy bị một số người chê bai, dè bỉu sau khi đăng quang nhưng H’Hen Niê vẫn được đại đa số khán giả dành tình cảm đặc biệt. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được nhiều người ngưỡng mộ nhờ có vẻ đẹp tràn đầy sức sống cùng nghị lực vượt lên hoàn cảnh. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được lòng công chúng nhờ có vẻ đẹp thân thiện và khả năng ứng xử khôn ngoan - Ảnh: Zing

Duy Mạnh gây ồn ào khi nối gót phóng viên Đào Tuấn, nhận xét về làn da của H'Hen Niê Chia sẻ của Duy Mạnh về nhan sắc của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.

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