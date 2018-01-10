Duy Mạnh gây ồn ào khi nối gót phóng viên Đào Tuấn, nhận xét về làn da của H'Hen Niê

Chia sẻ của Duy Mạnh về nhan sắc của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.

Giữa lúc dư luận đang rất bức xúc trước câu chuyện phóng viên Đào Tuấn (báo Lao Động) lên tiếng mỉa mai vẻ đẹp núi rừng của tân Hoa hậu hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Duy Mạnh cũng góp tiếng nói của mình để bảo vệ cô gái có làn da nâu khỏe khoắn.

Tuy nhận xét khá hài hước nhưng ai cũng hiểu Duy Mạnh đang bênh vực H’Hen Niê - Ảnh: FBNV

Theo đó, nam ca sĩ người Hải Phòng đã nổi giận mắng phóng viên Đào Tuấn là người không biết thưởng thức cái đẹp, không phân biệt được đẹp xấu mà buông lời chê bai một mỹ nhân nóng bỏng.

Trả lời thắc mắc của fan, anh nhận xét H’Hen Niê có làn da bánh mật quyến rũ, đó là một vẻ đẹp lạ nhưng rất đáng trân trọng. “Có quyền chê xấu, nhưng không được phép miệt thị phụ nữ, đơn giản thế thôi! - Duy Mạnh viết.

Được nhận xét là người nghĩa hiệp, Duy Mạnh là thần tượng của hàng ngàn cư dân mạng thích lối sống phóng khoáng và hơi ngông.

Nam ca sĩ Kiếp đỏ đen vốn không ngại đụng chạm bất cứ ai trong showbiz nhưng lại rất biết cách nâng niu phụ nữ. Do đó, những lời nhận xét của Duy Mạnh về H’Hen Niê nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của fan.

Khen chê là chuyện hiển nhiên nhưng mà miệt thị người khác thì phải xem lại bản thân rồi” - 1 fan bình luận.

Duy Mạnh không hài lòng với bất cứ ai miệt thị phụ nữ - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ rất thích làn da bánh mật khỏe khoắn của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-gay-on-ao-khi-noi-got-phong-vien-dao-tuan-nhan-xet-ve-lan-da-cua-hhen-nie-266151.html