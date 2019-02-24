Hết kỳ nghỉ ở Thái Lan, Hà Hồ và Kim Lý qua Hong Kong hâm nóng tình yêu

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chia sẻ hình ảnh được chụp ở Hong Kong sau chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan.

Dịp đầu năm, nhiều sao Việt bận rộn chạy show không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà lại quyết định gác mọi thứ sang một bên để cùng gia đình và người yêu sang Thái Lan nghỉ dưỡng và thải độc cơ thể.

Sau hai tuần lưu lại ở xứ sở chùa vàng, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” và Kim Lý đã tiếp tục sang Hong Kong du lịch. Trên trang cá nhân, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều khoe ảnh chụp sang chảnh ở những nhà hàng sang trọng khiến ai nấy đều ghen tỵ.

Sau kỳ nghỉ dài hơi ở Thái Lan, Hà Hồ và Kim Lý tiếp tục du hí ở Hong Kong - Ảnh: FBNV

Độ giàu có, cuộc sống ăn chơi hưởng thụ của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau hơn một năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã trở nên gắn bó như vợ chồng. Họ không chỉ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới mà còn thường xuyên về thăm gia đình và họ hàng hai bên. Được biết, Kim Lý rất được lòng bố mẹ Hồ Ngọc Hà.

Trong khi đó, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cũng rất khéo lấy lòng mẹ và bà nội của Kim Lý. Trước Tết Nguyên đán, hai bên thông gia tương lai cũng đã có cơ hội gặp gỡ nhau ở đất nước Thụy Điển. Những điều trên khiến fan không ngừng hy vọng cặp “trai tài gái sắc” này sẽ sớm về chung nhà.

Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà Khoe khéo quà Valentine nhưng Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh rằng chính Kim Lý là người đã tài trợ cho cả gia đình cô trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

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