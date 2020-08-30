Hé lộ ảnh gần 10 năm về trước, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh gây ngỡ ngàng với nhan sắc thuở còn phèn

Nếu so sánh với nhan sắc cách đây 10 năm, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh của hiện tại đã có cuộc lột xác đầy ngoạn mục.

Nhắc đến Ngọc Trinh, người ta thường nghĩ đến hình ảnh của một nàng người mẫu chân dài, xinh đẹp và vô cùng nổi tiếng. Trang Instagram cá nhân của “nữ hoàng nội y” có tới hơn 5 triệu người theo dõi. Có thể nói, người đẹp Trà Vinh đang là một trong những cái tên đình đám nhất của showbiz Việt.

Dù vướng phải nhiều thị phi nhưng Ngọc Trinh vẫn sở hữu cho mình lượng người hâm mộ đông đảo - Ảnh: Internet

Thế nhưng ít người biết rằng trước khi gia nhập công ty người mẫu Venus, cô nàng từng đoạt giải Hoa hậu Việt Nam Quốc tế năm 2011.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang hoa hậu cách đây gần 10 năm. Theo đó, cô nàng hào hứng chia sẻ: “Tôi cũng là 1 hoa hậu chứ bộ”.

Trong đoạn clip chia sẻ, Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc xinh xắn nhưng không mấy nổi bật. Tuy nhiên, cô nàng vẫn gây ấn tượng bởi vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng như sứ.

Cách đây 10 năm, Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc có phần nhạt nhòa hơn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu – Ảnh: Internet

Vẻ dễ thương và có phần ngượng ngùng của Ngọc Trinh thuở mới chân ướt chân ráo vào showbiz - Ảnh: Internet

‘Nữ hoàng nội y’ của hiện tại xinh đẹp và sắc sảo hơn rất nhiều với cằm Vline thon gọn, khí chất sang chảnh và thần thái ngút ngàn – Ảnh: Internet

Sau gần 10 năm, “nữ hoàng nội y” đã chứng minh được nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình. Cô cũng không ngần ngại ghép hình ảnh ngày ấy – bây giờ để công chúng tiện bề so sánh. Nữ hoàng nội y khẳng định ngày xưa ước mơ được làm hoa hậu nhưng hiện tại đam mê của cô là trở thành một CEO thành đạt.

BTV Ngọc Trinh: Giàu có, sang chảnh, “tay chơi” hàng hiệu “khét tiếng” nhất VTV BTV Ngọc Trinh được biết đến là người phụ nữ hiện đại, năng động và vô cùng giàu có với siêu xe, hàng hiệu “phủ” trên người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-anh-gan-10-nam-ve-truoc-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-gay-ngo-ngang-voi-nhan-sac-thuo-con-phen-378142.html