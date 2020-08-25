Mải quay TikTok, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh khiến dân tình ngượng chín mặt vì giây phút hớ hênh

Diện váy quá ngắn, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý vì khoảnh khắc hớ hênh nội y trước ống kính dù đã cố gắng dùng icon để che đi vùng nhạy cảm.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa nhá hàng loạt clip hậu trường ghi lại buổi chụp hình tại biệt thự riêng. Theo đó, để có được những clip triệu view trên TikTok, Ngọc Trinh không tiếc tiền đầu tư đủ loại trang phục “biến hình”.

Vừa ăn mừng Instagram đạt 5 triệu người theo dõi, Ngọc Trinh đã chuẩn bị treo thưởng cho người hâm mộ khi TikTok đạt được con số tương tự - Ảnh: IG

Sau không ít lần gây tranh cãi vì hình ảnh hớ hênh “kém duyên”, người đẹp Trà Vinh đã khéo léo dùng icon để che chắn vùng nhạy cảm khi diện váy ngắn. Thậm chí, khi chụp ảnh trên giường, cô cũng cẩn thận dùng tay che phần ngực để không lộ những khoảnh khắc nhạy cảm khi lên hình.

Ngọc Trinh diện váy ngắn ôm sát cơ thể khoe eo thon cùng đôi chân dài miên man – Ảnh: IG

Người đẹp chú ý hơn trong việc giữ gìn hình ảnh - Ảnh: IG

Tuy nhiên, trong một phân cảnh diện váy bodycon thực hiện màn đá chân cao vút trên không, Ngọc Trinh đã vô tình để lộ “vùng cấm địa” trước ống kính khiến người xem ngượng chín mặt.

Chân dài Trà Vinh thực hiện màn đá chân cao vút, đập thẳng 'vùng nhạy cảm' vào ống kính trông khá phản cảm - Ảnh: IG

Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn cho rằng “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã biết tiết chế hơn trong việc khoe thân, tránh gây ra những bình luận trái chiều. Theo đó, khoảnh khắc hớ hênh kia một phần là do sơ sót của người đẹp vì rõ ràng trong đoạn clip này, cô đã có ý thức tránh "lộ hàng".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-quay-tiktok-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-khien-dan-tinh-nguong-chin-mat-vi-giay-phut-ho-henh-377462.html