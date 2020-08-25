Mải quay TikTok, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh khiến dân tình ngượng chín mặt vì giây phút hớ hênh

Hậu trường 25/08/2020 16:47

Diện váy quá ngắn, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý vì khoảnh khắc hớ hênh nội y trước ống kính dù đã cố gắng dùng icon để che đi vùng nhạy cảm.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội yNgọc Trinh vừa nhá hàng loạt clip hậu trường ghi lại buổi chụp hình tại biệt thự riêng. Theo đó, để có được những clip triệu view trên TikTok, Ngọc Trinh không tiếc tiền đầu tư đủ loại trang phục “biến hình”.

ngoc trinh 1

Vừa ăn mừng Instagram đạt 5 triệu người theo dõi, Ngọc Trinh đã chuẩn bị treo thưởng cho người hâm mộ khi TikTok đạt được con số tương tự - Ảnh: IG

Sau không ít lần gây tranh cãi vì hình ảnh hớ hênh “kém duyên”, người đẹp Trà Vinh đã khéo léo dùng icon để che chắn vùng nhạy cảm khi diện váy ngắn. Thậm chí, khi chụp ảnh trên giường, cô cũng cẩn thận dùng tay che phần ngực để không lộ những khoảnh khắc nhạy cảm khi lên hình.

ngoc trinh 2

Ngọc Trinh diện váy ngắn ôm sát cơ thể khoe eo thon cùng đôi chân dài miên man – Ảnh: IG

ngoc trinh 3
Người đẹp chú ý hơn trong việc giữ gìn hình ảnh - Ảnh: IG

Tuy nhiên, trong một phân cảnh diện váy bodycon thực hiện màn đá chân cao vút trên không, Ngọc Trinh đã vô tình để lộ “vùng cấm địa” trước ống kính khiến người xem ngượng chín mặt.

ngoc trinh 4

Chân dài Trà Vinh thực hiện màn đá chân cao vút, đập thẳng 'vùng nhạy cảm' vào ống kính trông khá phản cảm - Ảnh: IG

Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn cho rằng “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã biết tiết chế hơn trong việc khoe thân, tránh gây ra những bình luận trái chiều. Theo đó, khoảnh khắc hớ hênh kia một phần là do sơ sót của người đẹp vì rõ ràng trong đoạn clip này, cô đã có ý thức tránh "lộ hàng".

Ngọc Trinh gây sốc khi tuyên bố: ‘Đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý’

Ngọc Trinh gây sốc khi tuyên bố: ‘Đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý’

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bất ngờ gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm về đàn ông thích sống ảo.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh Người đẹp Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 36 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 49 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026