Hế bị chê giọng lơ lớ, nay Hari Won tiếp tục khiến netizen thất vọng vì giọng hát 'không cảm xúc'

Hari Won hoạt động giải trí nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, cô được biết đến nhiều trong các gameshow hay tham gia phim ảnh khiến khán giả quên dần Hari Won cũng từng là ca sĩ. Gần 10 năm trước, Hari Won ca hát rất sôi nổi, sở hữu nhiều hit như Anh Cứ Đi Đi, Hương Đêm Bay Xa…

Theo đó, nữ ca sĩ đã mang đến loạt các bản hit trong sự nghiệp của mình, nổi bật trong số đó không thể thiếu ca khúc Hương đêm bay xa - bản hit đầu đời giúp tên tuổi Hari Won trở nên nổi tiếng. Chính vì thế, không ít người hâm mộ đã rất trông chờ vào màn trình diễn live ca khúc này từ giọng ca Anh cứ đi đi.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Hari Won tại một đêm nhạc ở Đà Lạt cách đây khá lâu. Từ sau khi kết hôn với Trấn Thành , tần suất đi hát của Hari Won ngày một ít ỏi, điều này đã khiến các fan của nữ ca sĩ không khỏi mong chờ vào màn trở lại của Hari Won trên sân khấu. Thế nên, đêm nhạc này dù đã diễn ra cách đây khá lâu, thế nhưng vẫn được dân mạng không ngừng chia sẻ.

Từng gây tranh cãi vì chất giọng “lơ lớ” khi hát, nhưng đây cũng là đặc điểm tạo nên nét riêng biệt của Hari Won. Hương Đêm Bay Xa có giai điệu tươi vui, nghe muốn nhún nhảy. Hari Won thời điểm mới ra mắt theo hình tượng trẻ trung, đáng yêu theo concept idol Kpop. Dù nịnh mắt và an toàn nhưng khiến cô kém phần nổi bật.

Xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục đơn giản nhưng Hari Won vẫn nổi bật nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Với bản phối bắt tai, Hari Won cũng đã cho thấy những tiến bộ trong giọng hát của mình khi phô diễn những nốt cao chắc chắn, cách hát cũng được đánh giá là đã to rõ và bớt lơ lớ đi khá nhiều, mặc dù vẫn còn đôi chỗ Hari Won vẫn chưa phát âm chuẩn xác.

Tuy nhiên, bên dưới đoạn clip, ngoài những ý kiến khen ngợi những nỗ lực cải thiện giọng hát của Hari Won đã tiến bộ hơn so với trước kia, thế nhưng vẫn còn không ít cư dân mạng đã chỉ ra rằng nữ ca sĩ vẫn còn lấy hơi khá lộ liễu. Không những vậy, bản phối với nhịp trống dồn dập đã dẫn đến việc Hari Won phải "hát chạy" khiến không ít câu hát bị chóe và gây khó nghe cho khán giả thưởng thức.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hari Won cũng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Trấn Thành. 7 năm bên nhau, cả hai giữ tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu. Họ không ngại hôn nhau hay có những cử chỉ lãng mạn ở nơi đông người và chia sẻ lên mạng xã hội.

Một năm qua, cặp đôi đối diện những tin đồn rạn nứt. Hari Won lên tiếng giải thích lý do là 2 vợ chồng đều bận rộn với lịch trình cá nhân riêng. Trong khi đó, Trấn Thành khẳng định giữa cả hai không có chuyện ly dị như nhiều thông tin đã đăng tải.