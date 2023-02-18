Hari Won là ca sĩ gốc Hàn, cô sang Việt Nam để phát triển sự nghiệp và gây dựng tên tuổi. Hiện nay, giọng ca Anh cứ đi đi được biết tới với nhiều vai trò như ca sĩ, MC… Mới đây, bà xã Trấn Thành đã đích thân lên tiếng trả lời các câu hỏi về vấn đề liên quan tới khả năng nói tiếng Việt của mình cũng như các thắc mắc của người hâm mộ.

Theo đó, Hari Won nhận được nhiều câu hỏi, trong đó có câu hỏi về quốc tịch. Chia sẻ về lý do thường giới thiệu bản thân là người Hàn, bà xã Trấn Thành nói: "Tôi có bố là người Việt, mẹ là người Hàn và tôi là con lai. Tôi không hề chối bỏ mình là người Việt hay chỉ muốn mình là người nước ngoài. Còn vấn đề nói mình là người nước nào thường dựa vào quốc tịch".

Khi được hỏi ở Việt Nam đã lâu nhưng nói tiếng Việt chưa chuẩn, ca sĩ Hari Won chia sẻ: "Người Hàn Quốc và nói đúng chuẩn tiếng Việt thì trong cuộc đời của Hari, Hari chỉ thấy đúng 3 người. Một người là bạn thân của Hari, một người là Han Sara, một bạn khác là người đàn ông trên TikTok đang sống tại Hàn Quốc".

"Không phải tôi cố tình nói lơ lớ đâu, vì bản thân tôi rất muốn nói tiếng Việt giỏi, đến mức tôi phải đi học đại học về ngành tiếng Việt để nói được giỏi hơn. Đối với tôi, 4 năm học trong Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi sửa được nhiều lỗi sai, áp dụng được nhiều kiến thức, còn trước đó chỉ gặp bạn bè rồi bắt chước nói theo thôi", Hari Won bộc bạch.

Cô nói thêm: "Mọi người đừng nghĩ tôi cố tình nói giọng lơ lớ cho dễ thương, điều này không phải. Tôi rất muốn thành một người nói tiếng Việt giỏi, để trở thành một biểu tượng người Hàn nói tiếng Việt siêu giỏi và tôi sẽ cố gắng để làm điều đó".

Bên cạnh đó, bà xã Trấn Thành cũng tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại sau khi mắc bệnh liệt nửa mặt. Cô cho biết sức khoẻ của bản thân đã tốt hơn nhiều: "Hiện tại, bản thân Hari thấy cũng đỡ được rất rất nhiều, chỉ hơi khó chịu một chút xíu xiu. Nhưng chắc có thể là nhìn kỹ người ta mới thấy. Hari Won thấy tình trạng sức khoẻ hiện tại khá là ổn", Hari Won thổ lộ. Thông thường 1 tuần cô sẽ đi trị liệu ít nhất 1 lần. Nếu có thời gian rảnh sẽ đi 3 lần/tuần.

Nữ ca sĩ thông báo bị liệt cơ mặt trái vào tháng 8/2022. Căn bệnh này đã gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và công việc của Hari Won.

Ngoài ra, Hari Won hé lộ, thời gian tới cô sẽ hoạt động nghệ thuật song song ở Việt Nam và Hàn Quốc. Cô sẽ sang Hàn Quốc để làm việc, tuy nhiên vẫn sẽ về Việt Nam và thường xuyên di chuyển giữa hai nơi.