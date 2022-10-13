Hành động của ''nữ hoàng giải trí'' không khỏi khiến netizen bất ngờ trước độ chịu chơi của nữ ca sĩ.

Mới đây người hâm mộ đã mọt phen bàng hoàng trước thông tin nhà của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị trộm cuỗm mất số tiền khủng. Cụ thể, người nhà Hồ Ngọc Hà trình báo với công an bị trộm đột nhập vào biệt thự lấy nhiều tài sản có giá trị. Qua kiểm tra, người nhà phát hiện bị mất 20 lượng vàng, 100.000 USD, nhiều trang sức.

Động thái mới nhất của Hồ Ngọc Hà hậu trộm đột nhập vào nhà trên MXH - Ảnh: Internet

Được biết vào ngày 8/10, người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện trong biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản có giá trị.

Sự đen đủi của ''nữ hoàng giải trí'' vẫn chưa dừng lại ở đó khi Hồ Ngọc Hà buộc phải hủy bỏ đêm diễn tại nước ngoài vì vấn đề sức khỏe. Tưởng chừng như người đẹp sinh năm 1984 sẽ phải mất một khoảng thời gian để lấy lại được cân bằng sau loạt chuyện xui xẻo liến tiếp kéo tới nhưng người tình của Kim Lý đã bất ngờ hé lộ về sản phẩm âm nhạc Cô đơn trên sofa. Đáng chú ý, sẽ có 4 nữ khách mời đặc biệt xuất hiện trong MV lần này.

Nhan sắc xinh đẹp của ''nữ hoàng giải trí'' ở tuổi 38 - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa hé lộ 4 nhân vật này là ai nhưng fan tin rằng đó sẽ là những ngôi sao lớn tại Vbiz, đồng thời cũng hy vọng MV sẽ thành công để giúp cho người đẹp vượt qua 2 biến cố vừa rồi.

Theo đó, Cô đơn trên sofa là một sáng tác của Tăng Duy Tân - Nam ca sĩ với ca khúc hit đình đám Bên trên tầng lầu. Sự kết hợp giữa 2 cái tên này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đầy mới mẻ và độc đáo, khác xa với những thể loại âm nhạc trước đây của Hồ Ngọc Hà.

Sau vụ trộm đột nhập biệt thự, Hồ Ngọc Hà hủy show tại Mỹ vì sức khỏe không ổn định Sau khi biệt thự bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản trị giá hàng tỷ, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý khi bầu show đăng tải thông tin về việc cô hủy show diễn viên ở Mỹ vì bệnh nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-trom-ghe-tham-nha-netizen-ngo-ngang-truoc-hanh-dong-moi-cua-ho-ngoc-ha-513149.html