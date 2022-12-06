Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bất ngờ cùng xuất hiện chung tại một buổi concert

Sau scandal lớn tại Tây Ban Nha, sau khi trở về Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng không ngần ngại 'comeback" trên mạng xã hội, chia sẻ về hoạt động thường ngày của mình. Trong khi đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có vẻ yên hơi lặng tiếng và né tránh truyền thông để gây thêm ồn ào.

Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, tối 5/12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bát ngờ cùng xuất hiện tại một buổi mini concert của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú tại Nhà Hát lớn, Hà Nội. Được biết, Hồ Hoài Anh có vai trò là Giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh xuất hiện với vẻ ngoài khá kín đáo cùng vest đen và khẩu trang. Nam nhạc sĩ đảm nhận trách nhiệm điều hành chung và không xuất hiện trên sân khấu. Đồng thời, anh cũng tỏ ra né tránh giới truyền thông. Trước đó, hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang trao đổi với các nhạc công tại buổi tập luyện trước show diễn được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng.