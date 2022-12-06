Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bất ngờ cùng xuất hiện chung tại một buổi concert

Hậu trường 06/12/2022 08:47

Tối 5/12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cùng xuất hiện tại mini concert "The Ballad" của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa) tại Nhà Hát lớn, Hà Nội.

Sau scandal lớn tại Tây Ban Nha, sau khi trở về Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng không ngần ngại 'comeback" trên mạng xã hội, chia sẻ về hoạt động thường ngày của mình. Trong khi đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có vẻ yên hơi lặng tiếng và né tránh truyền thông để gây thêm ồn ào.

Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bất ngờ cùng xuất hiện chung tại một buổi concert - Ảnh 1
Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, tối 5/12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bát ngờ cùng xuất hiện tại một buổi mini concert của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú tại Nhà Hát lớn, Hà Nội. Được biết, Hồ Hoài Anh có vai trò là Giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh xuất hiện với vẻ ngoài khá kín đáo cùng vest đen và khẩu trang. Nam nhạc sĩ đảm nhận trách nhiệm điều hành chung và không xuất hiện trên sân khấu. Đồng thời, anh cũng tỏ ra né tránh giới truyền thông. Trước đó, hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang trao đổi với các nhạc công tại buổi tập luyện trước show diễn được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng.

Trong khi đó, diễn viên Hồng Đăng khá thoải mái xuất hiện cùng vợ để đến ủng hộ ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú.

Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bất ngờ cùng xuất hiện chung tại một buổi concert - Ảnh 2
Tối 5/12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bát ngờ cùng xuất hiện tại một buổi mini concert của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú tại Nhà Hát lớn, Hà Nội - Ảnh: Internet

Cuối tháng 6/2022 vừa qua, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng cáo buộc cuỡng hiếp thiếu nữ Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Sau khi được bảo lãnh về nước, ngày 15/8, Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình và trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm khoa Âm nhạc truyền thống về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật Viên chức.

Hậu ồn ào tại trời Tây, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bất ngờ cùng xuất hiện chung tại một buổi concert - Ảnh 3
Hồ Hoài Anh xuất hiện trong buổi tập cho đêm nhạc gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Hồ Hoài Anh nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì "vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc". Sau đó, Hồ Hoài Anh đã xin nghỉ việc không lương tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với lý do việc gia đình và im ắng trong các hoạt động nghệ thuật.

Thông tin MỚI về tình hình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia sau ồn ào ở châu Âu

Thông tin MỚI về tình hình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia sau ồn ào ở châu Âu

Trước đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì "tự ý đi nước ngoài không xin phép".

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