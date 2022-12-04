Hồ Hoài Anh tái xuất hậu ồn ào tại Tây Ban Nha?

Đây là lần đầu tiên Hồ Hoài Anh lộ diện sau khi vướng scandal tại Tây Ban Nha hồi tháng 7. Thời gian qua, Hồ Hoài Anh im ắng, không đăng bài hay tham gia các sự kiện giải trí khác.

Ngày 3/12, hình ảnh Hồ Hoài Anh đang trao đổi với nhạc công được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bàn tán. Một nguồn tin chia sẻ với Zing hình ảnh được chụp trong buổi tập luyện cho đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội và Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc .

Khi phóng viên Zing liên hệ Hồ Hoài Anh ngày 3/12 để hỏi về hoạt động trở lại, Hồ Hoài Anh cho biết "chưa muốn chia sẻ gì ở hiện tại". Còn theo Tiền Phong, khi được liên hệ để ghi nhận thêm thông tin, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tắt máy đột ngột và không đưa ra bất cứ câu trả lời hay phản hồi nào về sự trở lại lần này.

Ở một thái cực khác là ca sĩ Lưu Hương Giang, cô vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như gia đình mình. Gần đây nữ ca sĩ còn có chuyến du lịch Phú Quốc cùng hai con gái. Trong dịp sinh nhật vào tháng 11 vừa qua, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh mới cùng bài viết: "Tuổi mới tự nhủ ta cứ luôn dịu dàng dù đôi lúc thế giới chẳng hề dịu dàng với ta". Hiện những thông tin về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Sau khi về nước, Hồ Hoài Anh đến trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 16/8. Ngày 31/8, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với việc giảng viên Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép đơn vị.

Cụ thể, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn Đàn bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đã tự ý đi nước ngoài không xin phép từ 17/6-6/8, đồng thời phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận. Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí 100% kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì “vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện.

Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo Luật viên chức. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tiếp tục chờ kết luận từ phía Tây Ban Nha. Hội đồng kỷ luật tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh.