Lưu Hương Giang "lo lắng sốt vó" khi con gái gặp sự cố bị chấn thương ở trường.

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang đăng tải hình ảnh con gái đầu ngồi trên xe lăn khiến cộng đồng mạng lo lắng. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đang ở nhà suy nghĩ: trẻ con đi học hết buồn quá thì điện thoại reo lên: Chị là mẹ bé Mina phải không ạ? Chị đến đón bé về vì bé bị trấn thương khi đang tập thể thao. Đúng là được đón con về mà đón trong tình huống này là không vui tí nào nhé. Còn giơ tay hi và cười được nữa". Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố, chấn thương ở trường. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Lưu Hương Giang hốt hoảng vì con gái gặp sự cố ở trường. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Bài viết của Lưu Hương Giang ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người chúc con gái Lưu Hương Giang mau bình phục. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng bắt lỗi sai chính tả của nữ ca sĩ khi viết "chấn thương" thành "trấn thương".

Lưu Hương Giang dành nhiều thời gian để chăm sóc các con. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Gia đình Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Lưu Hương Giang được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn hậu drama của chồng.(Ảnh: FB Lưu Hương Giang) Hậu lùm xùm của Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang đã hòa nhập trở lại với mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng ảnh bản thân và các con. Thời gian gần đây, Lưu Hương Giang dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và hai cô con gái. Nữ ca sĩ cũng thư giãn bằng những chuyến du lịch nước ngoài và hội họp bạn bè. Tuyệt nhiên, cô không đăng tải bất kì thông tin nào liên quan đến chồng Hồ Hoài Anh.

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