Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường

Hậu trường 15/11/2022 15:19

Lưu Hương Giang "lo lắng sốt vó" khi con gái gặp sự cố bị chấn thương ở trường.

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang đăng tải hình ảnh con gái đầu ngồi trên xe lăn khiến cộng đồng mạng lo lắng. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đang ở nhà suy nghĩ: trẻ con đi học hết buồn quá thì điện thoại reo lên: Chị là mẹ bé Mina phải không ạ? Chị đến đón bé về vì bé bị trấn thương khi đang tập thể thao. Đúng là được đón con về mà đón trong tình huống này là không vui tí nào nhé. Còn giơ tay hi và cười được nữa".

Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 1

Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố, chấn thương ở trường. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 2

Lưu Hương Giang hốt hoảng vì con gái gặp sự cố ở trường. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Bài viết của Lưu Hương Giang ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người chúc con gái Lưu Hương Giang mau bình phục. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng bắt lỗi sai chính tả của nữ ca sĩ khi viết "chấn thương" thành "trấn thương".

Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 3
Lưu Hương Giang dành nhiều thời gian để chăm sóc các con. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)
Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 4
Gia đình Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. (Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

 Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 5

Lùm xùm của Hồ Hoài Anh chưa kết thúc, Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố chấn thương ở trường - Ảnh 6
Lưu Hương Giang được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, thần thái tươi tắn hậu drama của chồng.(Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Hậu lùm xùm của Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang đã hòa nhập trở lại với mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng ảnh bản thân và các con. Thời gian gần đây, Lưu Hương Giang dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và hai cô con gái. Nữ ca sĩ cũng thư giãn bằng những chuyến du lịch nước ngoài và hội họp bạn bè. Tuyệt nhiên, cô không đăng tải bất kì thông tin nào liên quan đến chồng Hồ Hoài Anh.

Hậu ồn ào trời Tây của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tiết lộ bản thân đã buông bỏ “bình thản, thong dong”

Hậu ồn ào trời Tây của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tiết lộ bản thân đã buông bỏ “bình thản, thong dong”

Động thái gây chú ý của Lưu Hương Giang sau khi lộ nghi vấn rạn nứt với Hồ Hoài Anh, khiến cộng đồng mạng ồ ạt động viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang hoảng hồn vì con gái gặp sự cố

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh