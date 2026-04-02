Cho em chồng ăn rau luộc suốt cả năm vì ghét "ở nhờ", ngày cô ấy dọn đi, tôi chết lặng trước thứ để lại trên bàn

Tâm sự 02/04/2026 16:00

Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn.

Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia đình tôi vốn dĩ không có điều kiện, đã vậy tháng nào chồng tôi cũng chu cấp cho em gái mấy triệu bạc. Tôi biết chuyện nên thật lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay.

 

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Cho em chồng ăn rau luộc suốt cả năm vì ghét 'ở nhờ', ngày cô ấy dọn đi, tôi chết lặng trước thứ để lại trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào đã phải trả lại cho em chồng. Rồi những tháng sau, cô ấy cũng không đưa tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Có chăng thi thoảng, cô ấy lại mua chút đồ ăn về nhà, tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thiếu thốn kinh tế, lại nghĩ em chồng không biết điều nên bình thường, tôi mua đồ ăn rất đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau luộc và lạc rang. Còn em chồng thì biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên không phàn nàn câu nào.

Đợt này em chồng tôi bắt đầu làm ra tiền. Cô ấy chủ động nói ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi đồng ý. Bình thường ở chung một nhà thì thấy khó chịu, vậy mà lúc em chồng rời đi, bản thân tôi cũng cảm thấy trống vắng. Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua. Tôi ngồi đếm đi đếm lại, thấy trong đó là 100 triệu mọi người ạ.

Thật lòng tôi thấy áy náy quá, nghĩ đến những gì mình đã đối xử với em chồng, tôi tự thấy mình không phải chút nào. Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng biết, nhưng theo mọi người, tôi có nên giữ lại số tiền này không?

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