Bị mỉa mai là "đào mỏ" khi lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ lặng lẽ tung bằng chứng khiến cả thiên hạ phải im lặng cúi đầu

Tâm sự 02/04/2026 12:30

Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi, đã trải qua một đời chồng, hay nói cách khác thì em vừa trở thành phụ nữ góa chồng. Nói đến chuyện tình cảm của em, nhiều người sẽ cảm thấy mỉa mai, bởi khi kết hôn, chồng em đã 84 tuổi.

Gia đình em rất khó khăn, anh trai lại suốt ngày tụ tập với bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Công việc chân chính thì không làm, anh ấy lại lao đầu vào các mô hình đầu tư chứng khoán, trong khi bản thân lại không có chút kiến thức nào. Hồi ấy, anh trai em về nhà báo nợ 200 triệu. Bố mẹ em lúc đó rất cuống, thậm chí còn nghĩ đến hướng bán nhà đi để trả nợ.

Đúng lúc ấy, em nhận được một lời đề nghị béo bở. Chỉ cần em chấp nhận lấy chồng và chăm sóc chồng mình những ngày cuối đời, em sẽ được 200 triệu. Là con gái, chẳng ai mong muốn lấy một người chồng đáng tuổi ông mình. Thế nhưng ở thời điểm đó, em không còn cách nào khác.

Chồng em là người đã có tuổi, lại chưa từng kết hôn. Ông chỉ mong cuối đời, có người chăm sóc với tư cách là một người vợ. Khi đến căn nhà này, em như một người giúp việc. Chồng em không hề gần gũi vợ, tất cả những thứ mà ông cần đó là lắng nghe tâm sự thường ngày.

Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Bởi sau ngần ấy thời gian, bản thân em cũng cảm thấy người đàn ông ấy thân thuộc.

Sau khi chồng qua đời, em được trao lại căn nhà đang ở. Số tiền tiết kiệm của chồng em cũng được rút ra, bên trong là hơn 1 tỷ. Nhiều người không biết cứ nghĩ em ẵm trọn nó để ăn sung mặc sướng. Thế nhưng trước khi chồng qua đời, em đã hứa sẽ mang toàn bộ tiền của ông đi từ thiện. Suy cho cùng, việc em được 200 triệu và một căn nhà đã là một sự ưu ái. Giờ đây khi đã được tự do, em chỉ mong có thể giúp đỡ them những mảnh đời khác, cũng như nuôi dưỡng tâm hồn của mình để tiếp tục làm lại cuộc đời.

Ôm sạch tiền theo nhân tình, nửa năm sau chồng rách rưới quay về "chết đứng" khi con trai tưởng mình là ăn mày

Ôm sạch tiền theo nhân tình, nửa năm sau chồng rách rưới quay về "chết đứng" khi con trai tưởng mình là ăn mày

Tôi đã qua lại với một cô gái ít hơn mình 8 tuổi. Thấy cô ta toát lên sự trẻ trung, mới mẻ, tôi lại so sánh với vợ mình. Lúc đầu, tôi chu cấp tiền cho người tình. Sau này khi vợ phát hiện, cô ấy yêu cầu tôi quay trở về với gia đình, nhưng tôi lại không chấp nhận.

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Nửa đêm liên hoan về, tôi "đứng hình" thấy bóng người lù lù trong nhà, vừa bật đèn lên liền ngã quỵ khi biết danh tính

Vừa cứu cô gái bầu bí định tự tử, chàng trai rụng rời tay chân khi nghe lời thú nhận của cô

Bỏ vợ đẹp như hoa hậu để cưới ả bồ "vừa xấu vừa nghèo", 3 năm sau chính thất mới ngã ngửa trước âm mưu tàn khốc

7 năm làm vợ nhưng chưa một lần được bước chân về quê nội, tôi chết lặng khi tự mình tìm về và thấy thứ chồng giấu kín

Đưa vợ bầu đi khám thai, chồng "ngã quỵ" ngay tại cửa phòng khám vì lời cảnh báo lạ của bác sĩ

