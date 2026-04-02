Vừa thấy người yêu của chị gái, tôi đã khuyên "bỏ của chạy lấy người", ai ngờ câu trả lời của chị khiến tôi giận tím mặt

Tâm sự Eva 02/04/2026 11:03

Ngày ấy, bố mẹ luôn bắt tôi học chị, phải nhìn chị để hạn chế yêu đương. Thế nhưng khi chị bước sang tuổi 27, bố mẹ bắt đầu sốt ruột. Thậm chí mẹ còn tìm đủ mọi cách để mai mối cho chị tôi những người mà bà thích. Có điều chẳng ai vừa mắt chị tôi.

Tôi không hiểu tại sao chị mình lại sống chết đòi cưới bằng được như vậy. Chị tôi năm nay 30 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Từ bé đến lớn, chị chỉ biết lao đầu vào học, trong khi tôi lên lớp 12 đã trải qua vài người yêu thì học xong đại học, chị vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Sang đến năm nay, chị tôi vẫn chưa dẫn người nào về ra mắt. Cho đến hôm vừa rồi, khi đang ngồi ăn cơm, chị thông báo một tin khiến tôi cũng không tin vào tai mình, đó là cuối tuần, chị sẽ dẫn người yêu về ra mắt.

Bố mẹ tôi mừng lắm, lần đầu con gái đưa bạn trai về, chắc chắn tình nghĩa cũng đã sâu đậm. Hơn nữa, chị tôi là người kỹ tính, lại kén chọn trong chuyện tình cảm, kiểu gì cũng phải xác định rồi mới nói cho hai bên gia đình biết chuyện.

Hôm qua, cả gia đình tôi háo hức để được gặp người yêu của chị. Vậy mà vừa thấy anh ta, tôi đã không tin vào mắt mình. Trước đây tôi đã từng đọc thông tin của anh ta trên mạng, sau một vụ cướp, anh ta phải đi tù mọi người ạ.

Thú thật tôi không kỳ thị ai, nhưng chuyện này thật sự quá đột ngột. Cứ nghĩ chị gái bị lừa, tôi nói cho chị biết, nào ngờ chị lại tỉnh bơ bảo chấp nhận được chuyện này. Không những vậy, chị tôi cũng hiểu người đàn ông mình yêu từng vào tù ra tội.

Đến lúc này, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Phải chăng chị tôi chưa từng yêu ai nên thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm? Nếu bố mẹ tôi biết người yêu chị có một quá khứ như vậy, chắc chắn sẽ phải đối đến cùng. Theo mọi người tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà đứng ra can thiệp không?

