Bắt vợ làm việc lương 5 triệu không cho đổi sang chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi chồng để rồi quỵ ngã khi biết lý do

Tâm sự gia đình 02/04/2026 10:51

Chồng tôi thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một cuộc sống viên mãn. Chồng tôi khá tâm lý, lại biết cách kiếm tiền. Mấy năm nay, chúng tôi mua được nhà và xe ô tô đều có công của anh. Bản thân tôi chỉ làm ra 5 triệu mỗi tháng, số tiền ấy còn chẳng đủ tiền ăn trong 2 tuần.

Mặc dù được chồng yêu thương và chăm lo hết mực, tôi vẫn cảm thấy mình cần có một sự nghiệp vững vàng. Đợt này, tôi có cơ hội để thăng tiến sự nghiệp, đó là về làm việc cho một công ty đã có tiếng tăm trên thị trường. Khi phỏng vấn, họ đưa ra mức thu nhập 30 triệu cùng nhiều chính sách mà tôi cảm thấy rất phù hợp với mình.

Bắt vợ làm việc lương 5 triệu không cho đổi sang chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi chồng để rồi quỵ ngã khi biết lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vừa nghe đến tên công ty, chồng tôi nhất quyết phản đối. Lý do anh đưa ra là với mức lương ấy, tôi sẽ không thể chăm sóc cho gia đình chu đáo như bây giờ. Có điều tôi vẫn thấy băn khoăn, không hiểu tại sao chồng mình lại phản ứng gay gắt như thế.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đến công ty mới để bàn về chế độ lương thưởng thì bất ngờ gặp chồng và sếp tổng của công ty bước ra. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, vì thế nên không biết tôi đang đứng cách đó không xa. Tôi cố đi theo họ, hy vọng chỉ là làm ăn, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi và người phụ nữ ấy đi thẳng vào khách sạn mọi người ạ.

Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao chồng lại nhất quyết cấm cản vợ đi làm chỗ mới. Bây giờ tôi rối lắm, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi có nên vờ như chưa biết rồi đến công ty ấy làm việc để xem phản ứng của chồng không mọi người?

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ, chồng buông lời chê bai và màn "biến mất" bí ẩn cùng bức thư đẫm nước mắt

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

