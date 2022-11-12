Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình

Sau lùm xùm về chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc “đỉnh cao” bất chấp tuổi 33 khiến khán giả xuýt xoa.
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Mới đây nhất, trên trang cá nhân Phương Oanh đăng tải loạt ảnh với nhan sắc cực kỳ trẻ trung ở tuổi 33 sau hàng loạt những lùm xùm về chuyện tình cảm gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, trong loạt ảnh mới nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" nhận được nhiều lời ngợi khen “đẹp như gái mới lớn” từ đồng nghiệp. Cụ thể, Phương Oanh xuất hiện với trang phục vô cùng đơn giản, để lộ vai trần gợi cảm, đôi chân dài miên man và mái tóc thời thượng.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của Phương Oanh nhận được lượng tương tác khủng, đa số đều dành lời khen cho nhan sắc “đỉnh cao” của nữ diễn viên. Ở tuổi U33, Phương Oanh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ về nhan sắc lẫn vóc dáng của cô. Dù vướng phải nhiều tranh cãi sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Phương Oanh chia sẻ cô hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.
Phương Oanh sinh năm 1989, sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim "Quỳnh Búp Bê". Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.
Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh thân mật giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trước nghi vấn quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con, vị doanh nhân này khẳng định anh đã độc thân hai năm. Ngay sau đó, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".
Giữa thị phi bủa vây, Phương Oanh từng có khoảng thời gian đóng tài khoản mạng xã hội khi bị cộng đồng mạng "ném đá". Quay trở lại sau thời gian “ở ẩn”, dân tình nhanh chóng soi ra được thái độ của cô nàng khi trả lời bình luận có sự thay đổi so với trước đó. Người đẹp trở nên gần gũi, chăm trả lời người hâm mộ và không còn nói “đạo lý” như xưa.