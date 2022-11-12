Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình

Hậu trường 12/11/2022 13:47

Sau lùm xùm về chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc “đỉnh cao” bất chấp tuổi 33 khiến khán giả xuýt xoa.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân Phương Oanh đăng tải loạt ảnh với nhan sắc cực kỳ trẻ trung ở tuổi 33 sau hàng loạt những lùm xùm về chuyện tình cảm gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, trong loạt ảnh mới nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" nhận được nhiều lời ngợi khen “đẹp như gái mới lớn” từ đồng nghiệp. Cụ thể, Phương Oanh xuất hiện với trang phục vô cùng đơn giản, để lộ vai trần gợi cảm, đôi chân dài miên man và mái tóc thời thượng. 

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 1
Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn”. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)
Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 2
Biểu cảm đáng yêu của nữ diễn viên cũng khác hẳn với hình ảnh chững chạc, nghiêm túc trước đây của Phương Oanh. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của Phương Oanh nhận được lượng tương tác khủng, đa số đều dành lời khen cho nhan sắc “đỉnh cao” của nữ diễn viên. Ở tuổi U33, Phương Oanh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ về nhan sắc lẫn vóc dáng của cô. Dù vướng phải nhiều tranh cãi sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Phương Oanh chia sẻ cô hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 3
Netizen khen ngợi về nhan sắc “đỉnh cao” bất chấp tuổi U33 của Phương Oanh. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)

 Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 4

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 5

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 6

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 7
Phương Oanh không ngần ngại công khai việc bản thân có can thiệp thẩm mỹ. (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)

Phương Oanh sinh năm 1989, sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim "Quỳnh Búp Bê". Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Hậu ồn ào chuyện tình cảm, Phương Oanh khoe nhan sắc tuổi 33 “đẹp như gái mới lớn” bí kíp giữ chân Shark Bình - Ảnh 8

Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm đến đời tư khi công khai hẹn hò Shark Bình, sau loạt ảnh thân mật bị rò rỉ. (Ảnh: Vietnamnet)

Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh thân mật giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trước nghi vấn quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con, vị doanh nhân này khẳng định anh đã độc thân hai năm. Ngay sau đó, bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Giữa thị phi bủa vây, Phương Oanh từng có khoảng thời gian đóng tài khoản mạng xã hội khi bị cộng đồng mạng "ném đá". Quay trở lại sau thời gian “ở ẩn”, dân tình nhanh chóng soi ra được thái độ của cô nàng khi trả lời bình luận có sự thay đổi so với trước đó. Người đẹp trở nên gần gũi, chăm trả lời người hâm mộ và không còn nói “đạo lý” như xưa.

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ

Sau tuyên bố “chỉ thấy có lỗi” với Phương Oanh, Shark Bình tỏ thái độ “tâm bất biến” bất chấp ồn ào khiến dư luận xôn xao.

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