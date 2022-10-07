Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ

Hậu trường 07/10/2022 15:15

Sau tuyên bố “chỉ thấy có lỗi” với Phương Oanh, Shark Bình tỏ thái độ “tâm bất biến” bất chấp ồn ào khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến "bùng binh tình ái” Shark BìnhPhương Oanh - Đào Lan Hương, ngày 29/9, Shark Bình và vợ vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung về vấn đề phân chia tài sản. Ngay sau phiên hòa giải, Shark Bình đã có phát ngôn gây chú ý trên trang cá nhân khi cho biết mình chỉ cảm thấy có lỗi với Phương Oanh và khẳng định các con là người bị tổn thương nhiều nhất.

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 1
 Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương vẫn chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản.(Ảnh: Tổng hợp)

Ngoài những vấn đề liên quan đến bà Đào Lan Hương, cuộc sống của Shark Bình ở thời điểm hiện tại đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Cách đây ít giờ, Shark Bình gây chú ý khi cho đăng tải loạt ảnh đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với bà Đào Lan Hương. Theo đó, dân tình quan tâm đến trạng thái bộc lộ cảm xúc "đang cảm thấy khỏe mạnh" của nam doanh nhân.

Qua hình ảnh cho thấy, dường như Shark Bình đang rất vui vẻ cùng mọi người sau ồn ào đời tư. Đính kèm bài viết là dòng trạng thái với nội dung “Tầm này thì startup gì nữa, sang năm tính tiếp”

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 2
Sau tuyên bố “chỉ thấy có lỗi” với Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf (Ảnh: FB Shark Nguyễn Hòa Bình)

Trong ảnh Shark Bình ăn mặc vô cùng năng động, vui vẻ giao lưu với bạn bè. Ở phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều khen ngợi vẻ ngoài phong độ của nam doanh nhân sinh năm 1981. Mặc dù nhận được nhiều lượt tương tác cũng như chia sẻ nhưng nhiều người cũng không thể trực tiếp bình luận bên dưới bài đăng do Shark Bình đã tắt chức năng bình luận bên dưới bài viết của mình. 

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 3
Shark Bình không mấy bận tâm tới những lời chỉ trích của dư luận. (Ảnh: FB Shark Nguyễn Hòa Bình)

Cách đây không lâu, Shark Bình cũng từng đi đánh golf với Phương Oanh, thậm chí cả hai còn diện đồ đôi. Thông qua hình ảnh do "team qua đường" chụp lại, Shark Bình - Phương Oanh cũng nhiệt tình "sống ảo".

Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 4
Shark Bình từng check-in sân golf với Phương Oanh giữa ồn ào. (Ảnh: Bí mật showbiz)
Mặc bị chửi vì bênh vực Phương Oanh, Shark Bình vui vẻ đi đánh golf giữa thời điểm hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 5
Doanh nhân Đào Lan Hương tận hưởng cuộc sống giữa thời điểm hòa giải bất thành. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Trong khi đó, về phía Đào Lan Hương, hậu ồn ào hòa giải bất thành với Shark Bình, cuộc sống của nữ doanh nhân Đào Lan Hương cũng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm đặc biệt của khán giả. Vợ Shark Bình dần chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội. Cụ thể, gần đây nhất trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương cho đăng tải loạt hình ảnh xinh đẹp trong chiếc đầm đen tôn dáng, “khoe” giây phút giải trí cuối tuần, đi chơi bida đầy khỏe khoắn. Thần thái sang chảnh, nhan sắc xinh đẹp của bà Đào Lan Hương nhận về nhiều lời khen ngợi. 

Hậu ồn ào ly hôn với Shark Bình, Đào Lan Hương xinh đẹp sống lạc quan bên con cái khẳng định bản lĩnh "nữ cường"

Hậu ồn ào ly hôn với Shark Bình, Đào Lan Hương xinh đẹp sống lạc quan bên con cái khẳng định bản lĩnh "nữ cường"

Dù đang đối diện với biến cố hôn nhân, doanh nhân Đào Lan Hương vẫn xinh đẹp và giỏi giang tận hưởng cuộc sống, vui vầy bên các con.

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Từ khóa:   Shark Bình Đào Lan Hương Phương Oanh doanh nhân Đào Lan Hương Shark Bình vui vẻ đi đánh golf

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