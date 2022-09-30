Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản

Hậu trường 30/09/2022 15:14

Shark Bình tiết lộ với báo chí nguyên nhân ly hôn không thành là vì "vợ chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản", doanh nhân Đào Lan Hương lập tức phản hồi.

Sau buổi triệu tập của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, hôm qua (29/9), chia sẻ với báo giới, Shark Bình cho biết, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản nên ông sẵn sàng chờ thêm các yêu cầu từ vợ.

Cụ thể, Shark Bình nói thêm, cuối năm 2018 và đầu năm 2019, vợ chồng ông đã hoàn tất việc thỏa thuận phân chia tài sản (bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều 29/9, bà Đào Lan Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này.

Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản - Ảnh 1
Shark Bình và bà Đào Lan Hương chưa thể đi đến quyết định ly hôn.
(Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ riêng trên Dân Việt, bà Đào Lan Hương đã chính thức lên tiếng về vụ việc vợ chồng bà ly hôn bất thành. Cụ thể, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà ly hôn không thành vì có nhiều thỏa thuận chưa thể thống nhất, không chỉ mình chuyện phân chia tài sản.

"Chúng tôi đã gặp nhau ở tòa để tiến hành thủ tục hòa giải theo quy định của tòa. Phương án hòa giải không hẳn là không khả thi nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Tôi cũng không muốn sự việc của chúng tôi quá ồn ào và tôi muốn giữ thông tin để giải quyết như việc riêng trong gia đình nên cũng không muốn chia sẻ nhiều", bà Đào Lan Hương chia sẻ.

Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản - Ảnh 2
Shark Bình tiết lộ với báo chí nguyên nhân ly hôn không thành là vì "bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản" (Ảnh: FB Shark Nguyễn Hòa Binh)
Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản - Ảnh 3

Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí vợ “yêu sách” chưa thỏa mãn về phân chia tài sản. (Ảnh: FB Đào Lan Hương)

Bà Đào Lan Hương cho biết rằng, những gì Shark Bình chia sẻ trên báo giới chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân ông Bình. Và về phía mình, bà Hương cùng đội ngũ luật sư, cố vấn sẽ chuẩn bị các phương án để đạt được các quyền lợi chính đáng của mình.

Doanh nhân Đào Lan Hương chia sẻ trên Dân Việt: "Tôi nghĩ rằng, những gì anh Bình nói, đúng hay không đúng thì tòa lắng nghe và đưa ra phán xử. Vì thế, anh Bình muốn nói gì cứ việc, tôi không có quyền can thiệp vào việc này. Đơn mang tính thỏa thuận ly hôn thì có cả tá đơn khác nhau trong suốt thời kỳ chung sống. 

Các phát ngôn của anh Bình trên báo chí có nhiều nội dung không chính xác nhưng tôi cũng không muốn đôi co. Nếu không hòa giải được thì chờ ngày tòa xét xử cho khách quan và công tâm".

Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản - Ảnh 4

Gần đây nhất, vợ shark Bình đòi gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng sau khi chồng công khai tổ chức sinh nhật cho “bạn gái” khiến cộng đồng mạng liên tục xôn xao. Sự việc lùm xùm chưa dừng lại, bà Đào Lan Hương đã thông qua luật để lập vi bằng các bài đăng và hình ảnh trên Facebook của diễn viên Phương Oanh với mục đích xử phạt. 

Bà Đào Lan Hương phản hồi thông tin Shark Bình kể trên báo chí hòa giải bất thành do vợ “yêu sách” về phân chia tài sản - Ảnh 5
Vợ Shark Bình đã thu thập chứng cứ lập vi bằng khởi kiện Phương Oanh (Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh)

Được biết, hôm 25/9, vợ Shark Bình đã thu thập chứng cứ lập vi bằng khởi kiện Phương Oanh. "Những hình ảnh này có thể đang cổ xúy những hành vi, lối tư duy suy nghĩ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, thiếu văn hóa và coi thường luật pháp", nữ doanh nhân viết trên trang cá nhân.

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