Hậu ồn ào ly hôn với Shark Bình, Đào Lan Hương xinh đẹp sống lạc quan bên con cái khẳng định bản lĩnh "nữ cường"

Cặp đôi Shark Bình – Phương Oanh vẫn tay trong tay tham dự sự kiện, vui vẻ công khai cho mọi người biết về tình cảm của mình. Trong khi đó, về phía Đào Lan Hương, hậu ồn ào ly hôn với Shark Bình, cuộc sống của nữ doanh nhân Đào Lan Hương nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm đặc biệt của khán giả.

Những ngày qua, câu chuyện đưa nhau ra tòa Shark Bình và vợ là doanh nhân Đào Lan Hương trở thành đề tài xôn xao dư luận. Theo đó, Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương có buổi gặp tại tòa để tiến hành hòa giải. Thế nhưng vì chuyện phân chia tài sản chưa có sự đồng thuận nên hòa giải thất bại.

Nữ doanh nhân dần chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội. Cụ thể, gần đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Đào Lan Hương cho đăng tải loạt hình ảnh xinh đẹp trong chiếc đầm đen tôn dáng, “khoe” giây phút giải trí cuối tuần, đi chơi bida đầy khỏe khoắn.

Cũng như mọi lần, chị viết caption cho thấy sự thảnh thơi, thoải mái trong tâm hồn. Không những xinh đẹp và giỏi giang, nữ doanh nhân duy trì phong độ, cùng nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung vô cùng.

Doanh nhân Đào Lan Hương vui vẻ chơi bida sau phiên tòa hòa giải bất thành với Shark Bình. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Dù đang đối diện với biến cố hôn nhân, doanh nhân Đào Lan Hương vẫn giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất, một mình chống chọi nhiều thứ nhưng luôn bản lĩnh. Hiện tại, vợ Shark Bình đang sống hạnh phúc cùng hai nhóc tì nhà mình tại một căn hộ sang trọng với đầy đủ các tiện nghi. Cô cũng thường xuyên chụp ảnh, ghi hình lại những kỷ niệm, giây phút mà 3 mẹ con đã có bên nhau để nhờ mạng xã hội lưu giữ.

Doanh nhân Đào Lan Hương tận hưởng cuộc sống, vui vầy bên các con. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Vợ Shark Bình đang sống hạnh phúc cùng hai nhóc tì nhà mình tại một căn hộ sang trọng. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Được biết đến là một doanh nhân tài giỏi trên thương trường, thế nhưng Đào Lan Hương cũng có những đam mê và biệt tài riêng. Không chỉ học hành rất giỏi, là học sinh trường chuyên, chị còn rất chịu chơi khi tham gia vào các bộ môn mà ai cũng tưởng là dành riêng cho đàn ông như: Xem bóng rổ, chơi golf, chơi bida như cơ thủ chuyên nghiệp, cưỡi ngựa…

Gu thời trang "chất phát ngất" của vợ Shark Bình khi đi chơi golf thư giản. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Vợ Shark Bình cũng thường xuyên chụp ảnh, ghi hình lại những kỷ niệm đi cà phê với bạn bè. (Ảnh: FB Hương Lan Đào)

Có thể thấy, cuộc sống của doanh nhân Đào Lan Hương vẫn bình yên. Với cô, con cái chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để cô cố gắng từng ngày. Dẫu có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh động thái của chị trên mạng xã hội nhưng phải thừa nhận rằng chị luôn văn minh. Dù chồng và người khác công khai thân mật nhưng chị luôn vững vàng chờ phán quyết của tòa, đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật như đã nói ngay từ đầu.