Hậu drama 'trà xanh', Hải Tú bất ngờ xuất hiện tươi tắn trở lại, ngày comeback đã đến gần?

Hậu trường 30/09/2021 05:51

Dân mạng đang lan truyền hình ảnh được cho là Hải Tú vui vẻ, tươi tắn cùng một người bạn.

Hải Tú trở thành một cái tên hot trong làng giải trí Việt kể từ khi trở thành "gà cưng" của Sơn Tùng M-TP. Thế nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên chưa kịp thăng tiến thì một scandal cực kỳ lớn đã nổ ra vào đầu năm nay. Hải Tú được cho là "tiểu tam" chen vào cuộc tình lâu năm của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm.

Hậu drama 'trà xanh', Hải Tú bất ngờ xuất hiện tươi tắn trở lại, ngày comeback đã đến gần? - Ảnh 1
 Hải Tú nhận chỉ trích thậm tệ vì bị cho rằng chen chân vào chuyện tình 8 năm giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm.

Cũng từ khi lùm xùm mang tên "trà xanh" nổ ra, Hải Tú hầu như không xuất hiện trên mạng xã hội và cả ngoài đời cũng ít ai bắt gặp. Tuy nhiên mới đây, một Fanpage đã đăng tải hình ảnh của Hải Tú tại một phòng khám thú y. Cô vui vẻ, tươi tắn chụp ảnh khiến cho đông đảo netizen chú ý.

Tưởng chừng Hải Tú đã vượt qua scandal và trở lại với cuộc sống thường ngày thì dân mạng mới "tá hỏa" nhận ra bài viết này thực chất đã được đăng tải vào năm ngoái, thậm chí còn trước thời điểm ồn ào "trà xanh" nổ ra.

Hậu drama 'trà xanh', Hải Tú bất ngờ xuất hiện tươi tắn trở lại, ngày comeback đã đến gần? - Ảnh 2
 Hình ảnh đang khiến netizen xôn xao.

Lần này người hâm mộ của Hải Tú lại tiếp tục mừng hụt vì thông tin trở lại của nữ diễn viên hoàn toàn không đúng sự thật. 

Về phía Hải Tú, cô nàng dường như lui về "ở ẩn" đã gần cả năm nay. Không một ai biết về tin tức của cô và người hâm mộ cũng rất lo lắng.

Hậu drama 'trà xanh', Hải Tú bất ngờ xuất hiện tươi tắn trở lại, ngày comeback đã đến gần? - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   Hải Tú Sơn Tùng M-TP - Hải Tú Thiều Bảo Trâm

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