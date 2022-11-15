Hậu bị tin nhắn nặc danh, đe dọa, Elly Trần đáp trả cực gắt khiến netizen cực kỳ ủng hộ: 'Tôi có sợ nhưng sẽ không dừng lại'

Hậu trường 15/11/2022 14:02

Câu chuyện liên quan đến Elly Trần và chồng Tây vẫn đang chưa có dấu hiệu đi xuống khi những tình tiết mới không khỏi khiến netizen cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Trong vài ngày trở lại đây vấn đề giữa Elly Trần và chồng Tây vẫn chưa bao giờ hết hot, mọi chuyện càng trở nên nóng hổi hơn khi nữ MC xinh đẹp tung ra loạt bằng chứng cho thấy chồng cô là người chồng tệ bạc, khi không chỉ gái gú mà còn hết lần này đến lần khác không chu cấp tiền để lo toan cho con cái. 

Hậu bị tin nhắn nặc danh, đe dọa, Elly Trần đáp trả cực gắt khiến netizen cực kỳ ủng hộ: 'Tôi có sợ nhưng sẽ không dừng lại' - Ảnh 1
Chồng Tây và Elly Trần - Ảnh: Internet 

Mới đây nhất, Elly Trần tiếp tục chia sẻ những thông tin mới nhất về ồn ào lần này. Theo đó cô cho biết lý do khiến mình chọn thời điểm này để lên tiếng là vì bức xúc với nhân tình của chồng.

Hậu bị tin nhắn nặc danh, đe dọa, Elly Trần đáp trả cực gắt khiến netizen cực kỳ ủng hộ: 'Tôi có sợ nhưng sẽ không dừng lại' - Ảnh 2
Cô nàng vừa có đôi lời chia sẻ mới trên MXH Tiktok - Ảnh: Internet 

"Nhiều người hỏi tôi vì sao lên tiếng vì thời điểm này, vì nhân tình của chồng tôi muốn đóng vai mẹ của các con tôi, dưới sự hỗ trợ của chồng tôi, chính vì vậy tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này và nó đã vượt khỏi sức chịu đựng của tôi''. Elly Trần bức xúc chia sẻ. 

Ngoài ra cô cũng cho biết những ngày vừa qua, người đẹp liên tục nhận phải những tin nhắn nặc danh đe dọa rằng sẽ phải trả giá nếu còn đưa chuyện này ra với cộng đồng MXH, tuy nhiên đáp trả lại cô nàng cho biết vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện này cho tới khi đòi được công bằng cho các con. 

Hậu bị tin nhắn nặc danh, đe dọa, Elly Trần đáp trả cực gắt khiến netizen cực kỳ ủng hộ: 'Tôi có sợ nhưng sẽ không dừng lại' - Ảnh 3
Elly Trần và các con - Ảnh: Internet 

"Hôm qua đến nay tôi nhận được nhiều cuộc gọi hăm dọa, răn đe. Tôi có sợ nhưng sẽ không dừng lại, tại sao tôi phải dừng lại khi điều đó không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tại sao tôi phải dừng lại khi một người chồng hợp pháp bảo người vợ hợp pháp cho nhân tình của mình gần gũi các con, nếu không thì sẽ không làm cái này, cái kia.

Hơn hết tôi không muốn bạn bè quốc tế nhìn vào nghĩ rằng con gái Việt Nam dễ dãi, bảo nhau rằng con gái Việt Nam thế này, thế kia, thậm chí có thể ngoại tình với chính nhân viên của mình. Hơn hết tôi mong rằng những người quốc tế đang làm việc ở đất nước Việt Nam đừng làm những hành động như chồng tôi đối xử với tôi", Elly Trần chia sẻ thêm.

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