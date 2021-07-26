Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai?

Hậu trường 26/07/2021 07:52

Hoài Linh và Ngọc Sơn là hai ông hoàng, ông chúa ở những lĩnh vực khác nhau tuy nhiên đều chinh qua các vũ trường lúc còn son trẻ.

Hoài Linh nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu, Ngọc Sơn nổi danh ở lĩnh vực ca nhạc. Nếu như Hoài Linh là ông hoàng trên tất cả các sàn diễn trong và ngoài nước và được khán giả yêu mến qua nhiều thể loại vai thì Ngọc Sơn lại khiến khán giả nức lòng với các bản nhạc sến ngọt ngào, thậm chí còn được tung hô là ông hoàng nhạc sến. Cả hai đều có địa vị nhất định trong lòng khán giả, thường ngồi vị trí nóng trong các cuộc thi chứng tỏ luôn là "cây đa, cây đề" trong mắt đàn em. Chưa kể, hai ông hoàng, ông chúa này còn dìu dắt các bạn trẻ nhiệt tình khi muốn vào nghề, luôn có tâm sau bao năm theo nghiệp ca diễn khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thế nhưng, tuổi trẻ thì ai lại không có một thời ăn chơi cùng bạn bè. Việc đi vũ trường, bar club cũng là điều không thể tránh khỏi. Trong một cuộc phỏng vấn, cố nghệ sĩ Chí Tài đã cho biết Hoài Linh từng sống phóng khóng, bây giờ tuy yên ắng, sống khép kín nhưng quá khứ rất ăn chơi. Cố nghệ sĩ cho biết thêm: “Ngày xưa lúc mới về nước, cậu ấy cũng "quậy" và đi chơi nhiều lắm chứ không hiền lành đâu. Như tôi được biết, ngày xưa là Hoài Linh đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê, vũ trường... còn tôi chỉ lâu lâu một lần thôi”.

Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai? - Ảnh 1

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 Hoài Linh thời trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau scandal chấn động 14 tỷ thì Hoài Linh ở tuổi xế chiều chỉ chăm sóc nhà thờ Tổ. Anh còn sẵn sàng nâng niu, dìu dắt các thế hệ đi sau nếu muốn làm nghề. Anh hòa mình vào thiên nhiên khi dành thời gian chăm sóc cây cảnh, ăn uống đạm bạc với cá khô, cá mắm... Lối sống giản dị dù sở hữu tài sản đồ sộ của Hoài Linh nhận nhiều lời khen có cánh từ khán giả.

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Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai? - Ảnh 4

Hoài Linh ở tuổi xế chiều chăm lo vườn tược, ăn uống đạm bạc và chăm chỉ làm từ thiện khiến đàn em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Ngọc Sơn cũng là "tay chơi" có tiếng trong giới showbiz Việt. Anh từng khiến công chúng xôn xao khi bỏ cả triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết. Ngoài ra nam ca sĩ Tình Cha chia sẻ với truyền thông rằng bản thân còn trong trắng làm khán giả vô cùng tò mò: "Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tý nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên si". Nhớ đến anh, nhiều người nhớ đến scandal thời trai trẻ của Ngọc Sơn. Anh từng dính phải "phốt" lớn khi bị đưa tin tràn lan về việc tham gia tiệc thác loạn của một Việt kiều tại vũ trường. Bê bối lớn trong sự nghiệp này khiến Ngọc Sơn từng dính líu vào pháp lý. Trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ giải thích, bữa tiệc thác loạn trước đó là để hưởng ứng phong trào chống AIDS chứ không phải ăn chơi như nhiều khán giả suy nghĩ.

Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai? - Ảnh 5
Ngọc Sơn và diễn viên Lê Tuấn Anh thời trẻ từng khiến không ít chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai? - Ảnh 6
Ông hoàng nhạc sến bùng cháy trên sân khấu - Ảnh: Internet 

Hiện tại Ngọc Sơn cũng dành thời gian ăn chay, sau khi mẹ mất anh cũng nhận được nhiều lời động viên và an ủi từ khán giả mong nam ca sĩ mau chóng vượt qua nỗi buồn và có thể trở lại sân khấu tiếp tục cống hiến cho khán giả. Điều khiến mọi người thán phục anh nhất chính là việc nam ca sĩ quyết định hiến nội tạng khi qua đời. 

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Hai 'ông chúa' showbiz Việt từng 'đốt tiền' thâu đêm vũ trường, bỏ triệu đô mua 'bảo hiểm trinh tiết' là ai? - Ảnh 8

Qua tuổi tứ tuần, ông hoàng nhạc Sến tập trung ăn chay, sống khép kín và cũng sẵn sàng giúp đỡ đàn em trong nghề khiến khán giả yêu mến vô cùng - Ảnh: Internet

Ai cũng có một thời son trẻ, tuy nhiên chỉ cần biết điểm dừng đúng lúc thì luôn được công chúng quan tâm và có cái nhỉn khách quan hơn chứ không hẳn lụi bại trong sự nghiệp. Hy vọng các nghệ sĩ trẻ khi bước chân vào nghề cũng nên tránh xa những cám dỗ, xây dựng cho mình hình ảnh sạch, đẹp và có đạo đức với nghề để luôn hoàn hào trong mắt công chúng.

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Từ khóa:   hoài linh ngọc sơn tiệc thác loạn

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