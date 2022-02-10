Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang'

Nổi tiếng là ngọc nữ của làng điện ảnh Việt, mỗi lần Tăng Thanh Hà xuất hiện luôn khiến CĐM "xỉu up xỉu down" bởi nhan sắc và thần thái "đỉnh của chóp".

Mới đây, vào chiều 9/2, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh trên Instagram cá nhân. Mẹ ba con xuất hiện tươi tắn bên cạnh người bạn tri kỷ Bùi Việt Hà, có thể thấy 2 người đẹp rất hạnh phúc khi được hội ngộ với nhau. "Ở cách nhau có 5 phút mà 1 năm rồi mới được gặp nhau ôm 1 cái", Tăng Thanh Hà chia sẻ. Được biết, bạn thân Hà Tăng - Bùi Việt Hà là người đẹp từng nhiều lần lọt vào top các cuộc thi nhan sắc có tiếng trong nước.