Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang'

Hậu trường 10/02/2022 08:44

Mẹ ba con Tăng Thanh Hà xuất hiện tươi tắn bên cạnh người bạn tri kỷ, có thể thấy 2 người đẹp rất hạnh phúc khi được hội ngộ với nhau.

Nổi tiếng là ngọc nữ của làng điện ảnh Việt, mỗi lần Tăng Thanh Hà xuất hiện luôn khiến CĐM "xỉu up xỉu down" bởi nhan sắc và thần thái "đỉnh của chóp".

Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang' - Ảnh 1
Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang' - Ảnh 2

Mới đây, vào chiều 9/2, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh trên Instagram cá nhân. Mẹ ba con xuất hiện tươi tắn bên cạnh người bạn tri kỷ Bùi Việt Hà, có thể thấy 2 người đẹp rất hạnh phúc khi được hội ngộ với nhau. "Ở cách nhau có 5 phút mà 1 năm rồi mới được gặp nhau ôm 1 cái", Tăng Thanh Hà chia sẻ. Được biết, bạn thân Hà Tăng - Bùi Việt Hà là người đẹp từng nhiều lần lọt vào top các cuộc thi nhan sắc có tiếng trong nước.

Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang' - Ảnh 3
Bài đăng của Hà Tăng - Ảnh chụp màn hình

Đọ sắc bên cạnh một người đẹp từng chinh chiến các đấu trường nhan sắc nhưng có thể thấy mẹ bỉm Hà Tăng vẫn không hề kém cạnh chút nào. Nụ cười của "ngọc nữ" khiến không ít netizen phải mê mẩn vì độ tươi tắn và tự tin. Người hâm mộ hết lời khen ngợi nhan sắc mặn mà và ngày càng lên hương bất chấp thời gian của hai mỹ nhân này.

Hà Tăng tái ngộ cùng bạn tri kỷ hội mỹ nhân 'bạc tỷ', nhan sắc một 9, một 10 khiến CĐM 'xỉu ngang' - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà và hội bạn thân toàn đại mỹ nhân - Ảnh: Internet

Được biết Hà Tăng có một hội bạn "triệu đô", hội ngộ "bộ tứ mỹ nhân" gồm Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang. cả 4 đã chơi chung và thân thiết từ những năm 2007 đến nay. Nhan sắc va tài năng của 4 mỹ nhân này luôn khiến công chúng phải trầm trồ, xuýt xoa. 

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng Bùi Việt Hà

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