Hà Kiều Anh chính thức xin lỗi: 'Tôi chưa từng và không dám nhận mình là công chúa triều đại nào'

Sau sự việc ồn ào tự nhận mình là công chúa, mới đây Hà Kiều Anh đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và giải thích cặn kẽ sự hiểu lầm vừa qua mong khán giả thông cảm.

Hà Kiều Anh là hoa hậu có xuất thân danh giá nhất Việt Nam. Sau khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 thì tên tuổi của cô luôn được công chúng quan tâm do cô sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Thế nhưng mọi chuyện đang yên đang lành thì mới đây cư dân mạng xôn xao với thông tin cô tự nhận mình là công chúa đời thứ 7, có liên quan đến dòng dõi vua Minh Mạng. Thậm chí nhiều người am hiểu lịch sử và hậu duệ nhà Nguyễn cũng lên tiếng phủ nhận thông tin này đẩy câu chuyện đi quá xa. Hà Kiều Anh vô tình vướng phải lùm xùm 'công chúa tự nhận' khiến cô bị nhiều khán giả hiểu lầm - Ảnh: Inetrnet Tuy nhiên hoa hậu Hà Kiều Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Hà Kiều Anh cho rằng bản thân mình không hề tự nhận là công chúa nhỏ mà có lẽ do cách dùng từ khiến khán giả hiểu sai ý, cô chỉ nhận là công chúa nhỏ của bà nội mình mà thôi. Cô còn chia sẻ tình cảm thiêng liêng của mình dành cho gia đình, nàng hậu bộc bạch: “Mấy ngày trước, nhân dịp giỗ bà nội, Kiều Anh trong lúc xúc động nhớ về bà, đã có một vài chia sẻ hồi tưởng trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, có lẽ do cách sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác nên đã khiến nhiều người hiểu lầm. Kiều Anh lấy làm tiếc và xin lỗi tất cả mọi người về những sơ sót gây ra ồn ào không đáng có này.

Hà Kiều Anh là nàng hậu có gia thế 'khủng' nhất Việt Nam - Ảnh: Internet Gia đình trong trái tim mỗi người là điều vô cùng thiêng liêng, quý giá. Kỷ niệm là những gì còn lại sau tất cả, đã, đang và sẽ bị thời gian cuốn trôi. Đối với Kiều Anh cũng vậy, Kiều Anh luôn cảm thấy trân quý từng khoảnh khắc được ở bên cạnh bà và những kỷ niệm về bà luôn vẹn nguyên đẹp đẽ. Kiều Anh chưa từng và không dám nhận mình là công chúa của bất cứ ai, hay bất cứ triều đại nào. Chỉ xin mãi mãi được làm “công chúa nhỏ của bà nội” mà thôi”. Bên cạnh đó cô cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến công chúng trong mùa dịch này. Hà Kiều Anh tâm sự: “Một lần nữa, xin chân thành cám ơn sự góp ý của tất cả mọi người. Nhân dịp này, Kiều Anh cũng đã lĩnh hội thêm được nhiều kiến thức mới mẻ. Thật cảm kích và biết ơn về những góp ý thiện tình. Nếu có sai thì sửa và rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Học, học nữa, học mãi… Giờ phút này đây, Kiều Anh chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi, mọi người thật khoẻ mạnh và yên vui trở lại nhịp sống bình thường, vui vẻ với nhiều thông tin tích cực. Thân chúc cả nhà bình an trong mùa dịch và mong sớm đến ngày chúng ta không ngần ngại được trao nhau những cái ôm chân tình”.

Nguyên văn bài chia sẻ của Hà Kiều Anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã tỏ ra thông cảm cho cô và dành nhiều comment bên dưới, họ cho rằng cô sẽ mãi là công chúa nhỏ của gia đình. Một số khác khuyên cô không nên quan tâm đến thị phi mà cứ vui vẻ lên trong tương lai. Nhiều khán giả đã tỏ ra thông cảm cho nàng hậu sau bài đăng trên - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại Hà Kiều Anh có cuộc sống xa hoa khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Bài viết của Hà Kiều Anh tiếp tục khiến cư dân mạng quan tâm, chú ý, nhất là khi mới đây, theo Thể Thao và Văn Hóa, ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú là cháu đời thứ 5 của cụ Tuy Lý Vương, người mà Hà Kiều Anh nhận bà con trước đó xác nhận thông tin nguồn gốc "con vua cháu chúa" được nàng hậu đăng tải lên mạng xã hội trước đó là đúng. Cụ thể, căn cứ theo gia phả dòng họ, ông Vĩnh Phú khẳng định Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương nhánh bên ngoại.

Ồn ào ‘công chúa tự nhận’ chưa dứt, Hà Kiều Anh bị ‘đào’ phát ngôn tiết lộ chuyện tình cảm ít người biết về Hồng Nhung Ngay sau khi khiến dư luận xôn xao khi tự nhận là công chúa 7 đời triều Nguyễn, Hà Kiều Anh đã bị cư dân mạng tìm lại phát ngôn trước đó về nữ ca sĩ Hồng Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-kieu-anh-chinh-thuc-xin-loi-toi-chua-tung-va-khong-dam-nhan-minh-la-cong-chua-trieu-dai-nao-410977.html