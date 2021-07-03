Vụ công chúa tự nhận Hà Kiều Anh: Cháu đời thứ 5 dòng họ Nguyễn lên tiếng minh oan cho nàng hậu

Hậu trường 03/07/2021 08:30

Một nhân vật thuộc dòng họ Nguyễn Phúc đã lên tiếng xác nhận về nguồn gốc của Hà Kiều Anh khiến khán giả bất ngờ.

Hà Kiều Anh từng khiến khán giả xôn xao khi cô tự nhận là “con vua cháu chúa” của nhà Nguyễn. Nhiều người am hiểu về lịch sử cũng đã lên tiếng  về vấn đề này. Sau khi bị một vài nhân vật trong cuộc phản biện thân phận của nàng “công chúa tự nhận” thì bất ngờ thay, mới đây một người thuộc dòng họ Nguyễn Phúc đã lên tiếng về câu chuyện của cô.

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Hà Kiều Anh từng khiến dân mạng xôn xao khi nhận mình là 'công chúa' nhà Nguyễn - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, theo Thể Thao và Văn Hóa, bác Nguyễn Phúc Vĩnh Phú là cháu đời thứ 5 của cụ Tuy Lý Vương, người mà Hà Kiều Anh nhận bà con trước đó. Căn cứ theo gia phả của dòng họ, ông Vĩnh Phú cho biết đức ông Tuy Lý Vương có tất cả là 77 người con, trong đó ông Hường Ngại là người con trai thứ 24. Ông Hường Ngại có một người con gái bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh. Hoa hậu Hà Kiều Anh là cháu nội của ông Hà Văn Lâu và bà Nguyễn Tăng Diệu Hương. Mẹ của bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, là bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh. Do đó, ông Vĩnh Phú khẳng định Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương nhưng là nhánh bên ngoại. Điều này giống với thông tin nguồn gốc "con vua cháu chúa" được nàng hậu đăng tải lên mạng xã hội trước đó.

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Ông Vĩnh Phúc tại phủ thờ Phòng Tuy Lý Vương, ông cũng đã lên tiếng cho rằng Hà Kiều Anh nói về nguồn gốc 'con vua cháu chúa' của cô là không hề sai - Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Nhân vật này còn cho biết thêm Hà Kiều Anh rất biết ơn ông bà tổ tiên đã sinh ra mình. Dù sống tại Sài Gòn nhưng cô rất hay thăm hỏi thông qua điện thoại và ghé dâng hương những dịp ra Huế. Nàng hậu còn từng đóng góp chi phí tu sửa phòng thờ cũng như lăng mộ của phòng Tuy Lý Vương. Điều khiến ông ấn tượng với hoa hậu Việt Nam 1992 là cô luôn giúp đỡ đồng bào mỗi khi có thiên tai xảy ra. Bác Vĩnh Phúc bộc bạch: "Vậy nên phải nói rằng bà con ở Tuy Lý Vương rất vui mừng và tự hào khi con cháu dòng dõi vẫn còn quan tâm, nghĩ về bên ngoại. Đó là một điều rất đáng trân trọng và quý hóa vô cùng" - ông chia sẻ với Thể Thao và Văn Hóa.

Ngoài ra ông còn cho rằng nếu Hà Kiều Anh có lỡ viết sai tên tổ tiên thì công chúng nên có cái nhìn khách quan hơn thay vì chỉ trích nàng hậu: "Ta nên bao dung, tha thứ chỉ vẽ cho các cháu nếu có những sai lầm gì đó chứ cũng không nên chỉ trích".

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Sau thông tin này hy vọng khán giả sẽ bớt 'ném đá' nàng hậu và có cái nhìn khách quan hơn - Ảnh: Internet

Trước đó, MXH bỗng dưng xôn xao trước thông tin hoa hậu Hà Kiều Anh tự nhận công chúa 7 đời của nhà Nguyễn. Ngay sau thông tin này hậu duệ nhà Nguyễn là Tôn Thất Minh Khôi đã phản biện lại thông tin cô đưa ra là không chính xác. Ngoài ra một nhân vật khác thuộc dòng dõi họ Nguyễn cũng đã lên tiếng nói danh vị của nàng hậu là không đúng với gia phả. Điều này khiến khán giả quay sang “ném đá” Hà Kiều Anh là "công chúa tự nhận". Tuy nhiên sau thông tin đính chính này, dư luận lại có thêm một góc nhìn khác, đa chiều hơn liên quan đến sự việc. 

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