Giữa tai tiếng ‘công chúa 7 đời nhà Nguyễn’, Hà Kiều Anh bị ‘đào’ lại phong cách na ná công nương nhưng có phần ‘thảm họa’

Hà Kiều Anh là hoa hậu có gia thế khủng của showbiz Việt tuy nhiên sau khi đăng đàn tự nhận là con vua cháu chúa thì nhiều rắc rối cũng bất ngờ xảy ra sau đó.
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Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu Việt Nam trong sự ngưỡng mộ của khán giả không chỉ bởi nhan sắc đỉnh cao mà còn ở gia thế khủng của cô. Nhiều lời khen có cánh dành tặng nàng hậu tài sắc vẹn toàn bậc nhất Vbiz. Thế nhưng, mới đây, khi cô chia sẻ lời dẫn của bà nội về tổ tiên của mình từng là con cháu vua chúa và cụ thể là bà nội cô nói Hà Kiều Anh là “công chúa” đời thứ 7 liên quan đến triều Nguyễn đã khiến dư luận xôn xao.
Nhiều người ban đầu tỏ ra nể phục vì gia thế hiển hách của cô tuy nhiên ngay sau đó những nhân vật am tường về lịch sử đã chính thức lên tiếng phản bác. Thậm chí hậu duệ nhà Nguyễn còn cho rằng danh vị công chúa mà Hà Kiều Anh tự nhận là không chính xác.
Ngay sau vụ lùm xùm đang khiến cư dân mạng quan tâm thì ngoại việc mọi người tràn vào trang cá nhân của cô thắc mắc số khác đã “đào” lại những bức ảnh cô diện thời trang na ná phong cách hoàng gia quý tộc và công nương tuy nhiên, gu thời trang có phần hơi “khó hiểu".
Nhiều khán giả cho rằng Hà Kiều Anh đẹp nhất là khi mặc áo dài, trông cô vừa nền nã vừa dịu dàng đúng chất người con gái truyền thống Việt Nam.
Hoa hậu Hà Kiều Anh (sinh 1976) là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Cô là cháu ngoại ông Vương Quốc Mỹ, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội ông Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam sau này) lần thứ 3 vào ngày 20 tháng 9 năm 1992. Hà Kiều Anh là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu này. Khi đó, Hà Kiều Anh đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM.