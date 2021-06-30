Giữa tai tiếng ‘công chúa 7 đời nhà Nguyễn’, Hà Kiều Anh bị ‘đào’ lại phong cách na ná công nương nhưng có phần ‘thảm họa’

Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu Việt Nam trong sự ngưỡng mộ của khán giả không chỉ bởi nhan sắc đỉnh cao mà còn ở gia thế khủng của cô. Nhiều lời khen có cánh dành tặng nàng hậu tài sắc vẹn toàn bậc nhất Vbiz. Thế nhưng, mới đây, khi cô chia sẻ lời dẫn của bà nội về tổ tiên của mình từng là con cháu vua chúa và cụ thể là bà nội cô nói Hà Kiều Anh là “công chúa” đời thứ 7 liên quan đến triều Nguyễn đã khiến dư luận xôn xao.

Bài đăng tự nhận là con vua cháu chúa gây xôn xao dư luận của Hà Kiều Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người ban đầu tỏ ra nể phục vì gia thế hiển hách của cô tuy nhiên ngay sau đó những nhân vật am tường về lịch sử đã chính thức lên tiếng phản bác. Thậm chí hậu duệ nhà Nguyễn còn cho rằng danh vị công chúa mà Hà Kiều Anh tự nhận là không chính xác.