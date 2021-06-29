Tiếp đó Hà Kiều Anh giải thích thêm vì sao mình là "công chúa" nhà Nguyễn và còn nhắc đến bà nội để khẳng định cho gia thế của mình: “Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi (tên hồi xưa của các con Vua cháu Chúa, thường được gọi theo chức danh), ông Hương Ngãi (hay còn gọi là ông Hường Nhã) đẻ ra 4 con trai và 3 cô con gái, trong đó có bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - là bà cố nội của mình. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ 3 của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là một ông quan trong Triều đình nhà Nguyễn, bà là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ khi mới 36 tuổi và mất vì bệnh đậu mùa. Nhưng bà đã sinh được 2 người con: 1 nam, 1 nữ và nữ là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương - Bà nội của mình. Thảo nào Bà nội lúc nào cũng nói: Bà là con Vua cháu Chúa, con cũng là “công chúa” đời thứ 7 đấy". Có thể thấy cô khá tự hào về dòng dõi của mình. Sau khi bài đăng lên sóng hàng chục người vào bình luận, cho rằng ngoài nhan sắc xinh đẹp thì với gia thế khủng như vậy hoa hậu khó có ai sánh bằng trong giới showbiz.

Hoa hậu Hà Kiều Anh được khán giả biết đến với danh xưng con nhà trâm anh thế phiệt, dòng dõi cao quý. Và mới đây thêm chi tiết cô là con cháu vua chúa càng khiến người ta xuýt xoa ngưỡng mộ. Thông tin được lan truyền từ Facebook của Hà Kiều Anh bởi bài đăng sau: “Vua Minh Mạng có Hoàng tử thứ 11 tên là Tuy Lý Vương. Ông Tuy Lý Vương được dân yêu mến gọi là ông quan 3: quan Thơ (ông làm thơ rất hay), quan nông (ông thường hay mặc quần áo nâu hướng dẫn dân làm ruộng), quan Hiếu (ông rất có Hiếu với mẹ - ông đã đón mẹ mình lúc đó là vợ Vua, bà là Lê Thị Ái gọi là Lê Tiệp Dư Từ, về ở Phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất). Phủ Tuy Lý Vương đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia".

Sau bài đăng trên. có hơn 1 ngàn bình luận đã vào bày tỏ thái độ ngưỡng mộ dành cho hoa hậu Việt Nam năm 1992 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó sự việc trên đã đến tai những người am hiểu lịch sử Việt Nam và đại diện hậu duệ Nguyễn Phước tộc đã lên tiếng đính chính để tránh gây hiểu lầm và hoang mang dư luận.

Theo lịch sử chính thống được ghi chép lại, nhà Nguyễn không có bất kì người phụ nữ nào là "Tiệp Phi". Người mà Hoa hậu Hà Kiều Anh đề cập đến thực ra là Bà Tiệp dư Lê Thị Ái, thụy Tịnh Nhu, bà là phi tần của Hoàng đế Minh Mạng và là sinh mẫu của Tuy Lý Vương (Nguyễn Phước Miên Trinh).

Theo thông tin từ Nguyễn Phước tộc - con cháu trực hệ của các Vua Chúa triều Nguyễn, Tuy Lý Vương Miên Trinh có nhiều người con trai, trong đó có một người con trai tên là Hường Ngải (洪 艾), chứ không phải Ngãi - 騃). Bởi vì con cháu Tuy Lý Vương được Vua Minh Mạng ban bộ Thảo (艹) để chọn chữ đặt tên cho con cháu.

Người trong cuộc đã lên tiếng cho rằng Hà Kiều Anh tự nhận là 'công chúa' của nhà Nguyễn là không chính xác - Ảnh: Internet

Như vậy, Hà Kiều Anh đã tiếp tục có sai lầm trong cách gọi tên của tổ tiên khi gọi nhân vật lịch sử là Hương Ngãi trong khi thực chất là Hường Ngải. Cô gọi chức danh "Tuy Lý Vương" là tên gọi cũng sai vì đây là tước hiệu mà triều đình ban tặng cho ông Nguyễn Phước Miên Trinh để tỏ rõ vị thế hoàng thân quốc thích, không phải tên riêng.

Bác Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ trực tiếp của Tuy Lý Vương Nguyễn Phước Miên Trinh và hiện đang giữ chức Phó phòng Tuy Lý Vương, Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Huế, cũng cho biết trên Pháp Luật và Bạn Đọc: "Không cần nói dài dòng, chỉ nhìn vào mấy dòng cô ấy tự xưng là đủ hiểu. Cô ấy là cháu chắt chút chít chiu... của ông Hoàng Thơ Tuy Lý Vương (tính theo kê khai của cô ấy) là khoảng 7 đời kể từ ngài Tuy Lý (du di tạm cho là ngang chữ Bảo). Chỉ chừng đó thôi thì sao gọi là "công chúa". Chưa kể, cô ấy kê khai bà cụ cố cố chi đó con của cụ Hường Ngải 洪 艾 (con trai ngài Tuy Lý Vương - Miên Trinh) thì bà phải ngang hàng chữ Ưng (tức là Công Tôn Nữ) thì Hà Kiều Anh cho bà thành Công Tằng Tôn Nữ (tức mới ngang chữ Bửu). Vậy đó là đủ hiểu gia thế của ‘công chúa’ ni rồi.

Trong ảnh là Mỹ Lương Trưởng Công chúa - Nguyễn Phước Tốn Tùy - thường gọi là Bà Chúa Nhất, con gái Vua Dục Đức và là chị Vua Thành Thái - Ảnh: Internet

Xin thưa: Tôi là hậu duệ đời thứ 5 của đức Tuy Lý Vương, và hiện đang là Phó Phòng Tuy Lý Vương. Tôi xin khẳng định: đúng là ngài Tuy Lý Vương - Miên Trinh có một người con trai tên là Hường Ngải (洪 艾) (chứ không phải Ngãi 騃). Bởi vì con cháu ngài Tuy Lý được ban bộ Thảo (艹) để chọn chữ đặt tên cho con cháu. Sơ bộ vài ý kiến đóng góp vô ‘vụ việc’ ‘Giải cứu công chúa’ này. Tóm lại cô Hà Kiều Anh đúng là con cháu có họ hàng... xa xa xa của Phủ Tuy Lý Vương, nhưng là ‘công chúa đời thứ 7’ thì không thể".

Riêng Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn (người sáng lập trang Thiên Nam lịch đại hậu phi, chuyên cung cấp thông tin về hậu phi, nội cung sử Việt) chia sẻ trên Thanh Niên rằng: “Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải "công chúa" đời thứ 7 triều Nguyễn như chị tự xưng!”.

Tôn Thất Minh Khôi là hậu duệ của chúa Nguyễn, anh được nhiều bạn trẻ biết đến qua dự án điện ảnh Phượng Khấu - Ảnh: Internet

Minh Khôi còn cho biết thêm rằng sở dĩ anh lên tiếng vì câu chuyện từ trang Facebook của Hà Kiều Anh được rất nhiều các báo, trang mạng trích dẫn lại, các trang cộng đồng cũng thay phiên repost, càng khiến thông tin sai được lưu truyền. Anh khẳng định: "Mình xin chỉ những lỗi sai về kiến thức cực kỳ cơ bản nhưng rất nghiêm trọng mà chị Hà Kiều Anh đã mắc phải trong bài đăng của mình".