Lộ diện người phụ nữ xả thân cứu 'cô Xuyến' trước mũi dao của chồng CEO, nữ diễn viên cảm thán: 'Mang ơn suốt đời'

Vụ lùm xùm nữ diễn viên Hoàng Yến bị Cao Thắng hành hung tại quán ăn từng khiến khán giả choáng váng. Cô cũng cho rằng sẽ kiện tới cùng và muốn ba mặt một lời dù chồng cũ đã lên tiếng xin lỗi. Cao Thắng còn cho rằng cô Xuyến về nhà đi con ngoại tình trong lúc quen nhau. Tuy nhiên hiện tại phía nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn đang rất lo lắng về an toàn của bản thân sau vụ tấn công bất ngờ trên. Điều khiến khán giả quan tâm chính là một nhân vật đã lao mình xả thân cứu nguy cho Hoàng Yến tại quán ăn là ai mà gan dạ đến thế.

Khoảnh khắc kinh hoàng của nữ diễn viên tại quán ăn trước đó - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã bộc bạch về người phụ nữ bí ẩn đã giúp mình trang cá nhân: "Gửi người phụ nữ đã chứng kiến không sót một nỗi đau nào của tôi - Người đã xả thân lao vào cứu mạng tôi ngày hôm ấy! Không biết nếu hôm ấy không có mày thì bây giờ tao như thế nào và đang ở đâu rồi. Xem lại video đấy thấy nguy hiểm khôn lường. Người thì bé tý mà cứ lao vào giằng dao bất chấp người kia đang đằng đằng sát khí tấn công đánh chém bạn mình”.