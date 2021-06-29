Lộ diện người phụ nữ xả thân cứu 'cô Xuyến' trước mũi dao của chồng CEO, nữ diễn viên cảm thán: 'Mang ơn suốt đời'

Dư luận quan tâm đến nhân vật xông pha chống đỡ cho diễn viên Hoàng Yến tại quán ăn là ai?
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Vụ lùm xùm nữ diễn viên Hoàng Yến bị Cao Thắng hành hung tại quán ăn từng khiến khán giả choáng váng. Cô cũng cho rằng sẽ kiện tới cùng và muốn ba mặt một lời dù chồng cũ đã lên tiếng xin lỗi. Cao Thắng còn cho rằng cô Xuyến về nhà đi con ngoại tình trong lúc quen nhau. Tuy nhiên hiện tại phía nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn đang rất lo lắng về an toàn của bản thân sau vụ tấn công bất ngờ trên. Điều khiến khán giả quan tâm chính là một nhân vật đã lao mình xả thân cứu nguy cho Hoàng Yến tại quán ăn là ai mà gan dạ đến thế.
Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã bộc bạch về người phụ nữ bí ẩn đã giúp mình trang cá nhân: "Gửi người phụ nữ đã chứng kiến không sót một nỗi đau nào của tôi - Người đã xả thân lao vào cứu mạng tôi ngày hôm ấy! Không biết nếu hôm ấy không có mày thì bây giờ tao như thế nào và đang ở đâu rồi. Xem lại video đấy thấy nguy hiểm khôn lường. Người thì bé tý mà cứ lao vào giằng dao bất chấp người kia đang đằng đằng sát khí tấn công đánh chém bạn mình”.
Ngoài ra cô còn khá lo lắng nếu lỡ hôm ấy nhát dao oan nghiệt kia trúng phải bạn mình thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hoàng Yến tỏ vẻ mang ơn bạn mình và trân trọng sự giúp đỡ kịp thời ấy: “Sao mày lại có thể như thế được? Lỡ mà cái lưỡi dao vô tình kia nó trúng vào người mày thì tao phải sống sao hả Ốc? Mày khiến tao cảm động lắm. Hai từ cảm ơn không bao giờ là đủ. Tao sẽ mang ơn mày cả cuộc đời. Nếu luật pháp Việt Nam cho phép tao phải đăng ký kết hôn với mày. Yêu nhau 30 năm rồi có chán đâu, cố gắng mà bảo vệ tao 30 năm nữa vậy. Cảm ơn mày nhé! Đêm qua không có mày thì tao cũng không biết phải thế nào với cơn đau quằn quại như vậy. Vẫn lại luôn là mày cứu tao. Cảm ơn mọi người có mặt lúc đó cũng đã bất chấp hiểm nguy can ngăn sự hung bạo của họ để cứu giúp người gặp nạn. Chờ Yến khỏe chúng ta lại gặp nhau nhé!".
Khán giả khá ủng hộ hành động dũng cảm của người phụ nữ trên. Sau khi bài đăng lên sóng nhiều cư dân mạng đã vào bình luận và dành tình cảm tốt đẹp cho cả hai.
Hiện tại sau khi xin lỗi và tố Hoàng Yến ngoại tình thì phía Cao Thắng vẫn chưa có phản hồi gì thêm.