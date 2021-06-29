Lộ diện người phụ nữ xả thân cứu 'cô Xuyến' trước mũi dao của chồng CEO, nữ diễn viên cảm thán: 'Mang ơn suốt đời'

Hậu trường 29/06/2021 14:02

Dư luận quan tâm đến nhân vật xông pha chống đỡ cho diễn viên Hoàng Yến tại quán ăn là ai?

Vụ lùm xùm nữ diễn viên Hoàng Yến bị Cao Thắng hành hung tại quán ăn từng khiến khán giả choáng váng. Cô cũng cho rằng sẽ kiện tới cùng và muốn ba mặt một lời dù chồng cũ đã lên tiếng xin lỗi. Cao Thắng còn cho rằng cô Xuyến về nhà đi con ngoại tình trong lúc quen nhau. Tuy nhiên hiện tại phía nữ diễn viên Hoàng Yến vẫn đang rất lo lắng về an toàn của bản thân sau vụ tấn công bất ngờ trên. Điều khiến khán giả quan tâm chính là một nhân vật đã lao mình xả thân cứu nguy cho Hoàng Yến tại quán ăn là ai mà gan dạ đến thế.

hoang yen 1
Khoảnh khắc kinh hoàng của nữ diễn viên tại quán ăn trước đó - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến đã bộc bạch về người phụ nữ bí ẩn đã giúp mình trang cá nhân: "Gửi người phụ nữ đã chứng kiến không sót một nỗi đau nào của tôi - Người đã xả thân lao vào cứu mạng tôi ngày hôm ấy! Không biết nếu hôm ấy không có mày thì bây giờ tao như thế nào và đang ở đâu rồi. Xem lại video đấy thấy nguy hiểm khôn lường. Người thì bé tý mà cứ lao vào giằng dao bất chấp người kia đang đằng đằng sát khí tấn công đánh chém bạn mình”.

hoang yen 2
Bài chia sẻ của Hoàng Yến về người phụ nữ đặc biệt khiến cõi mạng quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô còn khá lo lắng nếu lỡ hôm ấy nhát dao oan nghiệt kia trúng phải bạn mình thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hoàng Yến tỏ vẻ mang ơn bạn mình và trân trọng sự giúp đỡ kịp thời ấy: “Sao mày lại có thể như thế được? Lỡ mà cái lưỡi dao vô tình kia nó trúng vào người mày thì tao phải sống sao hả Ốc? Mày khiến tao cảm động lắm. Hai từ cảm ơn không bao giờ là đủ. Tao sẽ mang ơn mày cả cuộc đời. Nếu luật pháp Việt Nam cho phép tao phải đăng ký kết hôn với mày. Yêu nhau 30 năm rồi có chán đâu, cố gắng mà bảo vệ tao 30 năm nữa vậy. Cảm ơn mày nhé! Đêm qua không có mày thì tao cũng không biết phải thế nào với cơn đau quằn quại như vậy. Vẫn lại luôn là mày cứu tao. Cảm ơn mọi người có mặt lúc đó cũng đã bất chấp hiểm nguy can ngăn sự hung bạo của họ để cứu giúp người gặp nạn. Chờ Yến khỏe chúng ta lại gặp nhau nhé!".

hoang yen 3
Chân dung người phụ nữ xinh đẹp đã xả thân cứu giúp cô Xuyến về nhà đi con lúc nguy cấp - Ảnh: FB

Khán giả khá ủng hộ hành động dũng cảm của người phụ nữ trên. Sau khi bài đăng lên sóng nhiều cư dân mạng đã vào bình luận và dành tình cảm tốt đẹp cho cả hai.

hoang yen 4

hoang yen 5
Cư dân mạng đã vào dành tình cảm cho cả hai dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình 
hoang yen 6
Cao Thắng và Hoàng Yến từng có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại sau khi xin lỗi và tố Hoàng Yến ngoại tình thì phía Cao Thắng vẫn chưa có phản hồi gì thêm.

Hoàng Yến tự nhận là người 'xấu xa', tiết lộ mối quan hệ khác thường với mẹ chồng và lý do khiến Cao Thắng xem mình như kẻ thù

Hoàng Yến tự nhận là người 'xấu xa', tiết lộ mối quan hệ khác thường với mẹ chồng và lý do khiến Cao Thắng xem mình như kẻ thù

Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ mẹ chồng cũ coi cô như con gái ruột dù cuộc hôn nhân giữa cô và Cao Thắng không mấy hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng cũ của Hoàng Yến Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi clip Hoàng Yến bị đánh

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36