Ồn ào ‘công chúa tự nhận’ chưa dứt, Hà Kiều Anh bị ‘đào’ phát ngôn tiết lộ chuyện tình cảm ít người biết về Hồng Nhung

Ngay sau khi khiến dư luận xôn xao khi tự nhận là công chúa 7 đời triều Nguyễn, Hà Kiều Anh đã bị cư dân mạng tìm lại phát ngôn trước đó về nữ ca sĩ Hồng Nhung.

Hà Kiều Anh khiến cõi mạng xuýt xoa khi luôn xuất hiện với gia thế khủng và sắc vóc ở tuổi trung niên. Sau khi cô đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 1992 thì ngoài nhan sắc đỉnh cao cô còn khiến fan ngất ngây khi xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt. Thế nhưng, mới đây lùm xùm cô tự nhận là công chúa đời thứ 7 của nhà Nguyễn đã khiến dư luận xôn xao. Giữa ồn ào công chúa tự nhận Hà Kiều Anh đã bị 'đào' lại phát ngôn có liên quan đến ca sĩ Hồng Nhung - Ảnh: Internet Ngay sau đó, mọi cử chỉ của nàng hậu đều được cư dân mạng bàn tán nhiệt tình. Thậm chí phát ngôn trước đó của cô về ca sĩ Hồng Nhung từ năm 2020 cũng bị “đào” lại và chia sẻ rộng rãi.

Theo đó, Hà Kiều Anh từng chia sẻ: "Chị Bống Hồng Nhung là người mà Hà Kiều Anh có nhiều cơ duyên tiếp xúc. Hồi xưa, khi tôi chưa chơi với chị Hồng Nhung thì biết chị ấy yêu cậu ruột của mình. Lúc đó, chị ấy nhỏ con, bé tí tẹo nhưng lại rất thông minh, sắc sảo, cư xử khéo léo vô cùng. Thời điểm yêu cậu tôi, mỗi lần đi nước ngoài về, chị Hồng Nhung đều mua quà cho tất cả con cháu trong nhà tôi, không thiếu một ai. Tôi là một trong những đứa được hưởng quà của chị ấy. Tôi còn rất nhỏ và nhìn chị ấy vô cùng ngưỡng mộ”.

Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng Hồng Nhung từng yêu cậu ruột trên sóng truyền hình và cô cũng học hỏi gu thẩm mỹ của nữ ca sĩ khá nhiều trong cuộc sống - Ảnh: Internet Ngoài ra nàng hậu còn cho khán giả biết thêm Hồng Nhung là nữ ca sĩ có gu rất tốt, thông qua đó cũng học hỏi thêm được khá nhiều điều: “Khi chị Hồng Nhung vào Sài Gòn sống, tôi cũng ở Sài Gòn. Hai chị em tôi gặp lại nhau qua anh Trịnh Công Sơn. Từ đó, tình chị em phát triển và chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhờ có chị Hồng Nhung mà tôi học được nhiều điều, biết cách ứng xử hơn trong cuộc sống. Chị Hồng Nhung là người rất có gu. Thông qua chị mà tôi học hỏi được nhiều điều, biết cách chăm sóc cho ngôi nhà của mình đẹp hơn". Hà Kiều Anh và Hồng Nhung đều dành tình cảm tốt đẹp cho nhau - Ảnh: Internet Đại gia đình trâm anh thế phiệt của nàng hậu tài sắc vẹn toàn Hà Kiều Anh - Ảnh: Internet Dù đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng cô vẫn sở hữu hình thể chuẩn khiến fan vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Ngoài chia sẻ trên thì hiện tại, sau vụ lùm xùm “công chúa tự nhận” hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

Giữa tai tiếng ‘công chúa 7 đời nhà Nguyễn’, Hà Kiều Anh bị ‘đào’ lại phong cách na ná công nương nhưng có phần ‘thảm họa’ Hà Kiều Anh là hoa hậu có gia thế khủng của showbiz Việt tuy nhiên sau khi đăng đàn tự nhận là con vua cháu chúa thì nhiều rắc rối cũng bất ngờ xảy ra sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-ao-cong-chua-tu-nhan-chua-dut-ha-kieu-anh-bi-dao-phat-ngon-tiet-lo-chuyen-tinh-cam-it-nguoi-biet-ve-hong-nhung-410676.html