Hà Anh lên tiếng sau vụ lùm xùm vì trang phục "phản cảm": "Chẳng người phụ nữ nào cảm thấy vui vẻ khi điều này xảy ra với mình cả"

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐCP, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn bị phạt số tiền 70 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị này bị đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu đến 9 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐCP.

Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đăng tải quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.HCM đối với đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 về việc siêu mẫu Hà Anh mặc trang phục trái với thuần phong mỹ tục trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào 25/6.

Sau khi các mức xử phạt hành chính được đưa ra, Hà Anh mới đây đã cập nhật dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của mình. Người đẹp thể hiện thái độ lạc quan: "Sau mỗi hoàng hôn là mặt trời mọc...Tôi luôn dành thời gian để tận hưởng hiện tại, từng phút, từng giây, từng tia nắng dần tắt phía sau kia bầu trời...". Hiện tại, cô đang phụ trách đưa học trò của mình là Minh Khắc sang Bali, Indonesia dự thi Man Of The Year 2022.

Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, nhiều netizen cũng đã vào bình luận an ủi người đẹp sau sự cố không đáng có trên thảm đỏ này. Tuy nhiên, số khác cũng tràn vào chỉ trích Hà Anh khi quá bình thản dẫn đến việc đơn vị tổ chức bị "vạ lây" bởi sự bất cẩn trong ăn mặc của cô. Và các bình luận cũng cho rằng là một người mẫu lâu năm như cô phải lường trước được những rủi ro với các loại trang phục xuyên thấu và ánh sáng trên thảm đỏ.

Hà Anh đáp trả bình luận cho rằng là người mẫu lâu năm thì phải lường trước được những sự cố trên thảm đỏ. Ảnh chụp màn hình

Hà Anh cũng đã đáp trả bình luận này ngay sau đó. Người mẫu viết: "Chắc bạn chưa theo dõi câu chuyện từ đầu rồi. Ngay trong đêm mình và NTK (nhà thiết kế) đã lên tiếng xin lỗi dù đây là một sự cố ngoài ý muốn. Chẳng phụ nữ nào là cảm thấy vui vẻ khi điều này xảy ra với mình cả bạn ạ. Còn chuyện bạn nói làm người mẫu nhiều năm phải biết, không khác gì việc bảo tôi đi xe máy 10 năm nay thành thạo rồi nên nếu bị tai nạn giao thông là do cố tình cả".

Trước đó, ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt 2022, Hà Anh đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi vì trang phục phản chủ của mình trên thảm đỏ. Cô tham gia đêm chung kết với tư cách giám khảo cuộc thi.