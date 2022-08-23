BTC hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng việc bị phạt 70 triệu đồng khi siêu mẫu Hà Anh mặc đồ phản cảm tại đêm chung kết?

Hậu trường 23/08/2022 09:09

Ngoài 70 triệu đồng tiền phạt, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn bị đình chỉ tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 9 tháng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, UBND TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 70 triệu đồng vì để người mẫu, giám khảo Hà Anh mặc phản cảm trên thảm đỏ đêm chung kết 25/6.

Văn bản phạt được ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM ký vào tháng 7 vừa qua về xử lý vi phạm với Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, do ông Trần Ngọc Nhật làm tổng giám đốc. Việc xử phạt được đưa ra vì Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn đã vi phạm hành chính khi "tổ chức thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Hình thức xử phạt là 70 triệu đồng. Thêm vào đó, Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn bị đình chỉ hoạt động tổ chức người đẹp, người mẫu đến 9 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8, điều 12, nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (29/7-2022).

Văn bản quyết định yêu cầu Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn chấp hành việc xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

Trước đó, ngày 25/6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM. Người mẫu Hà Anh, thành viên ban giám khảo, gây chú ý khi mặc áo dài xuyên thấu và lộ phần nhạy cảm trên thảm đỏ. Sau sự việc, nhà thiết kế Lý Quí Khánh - người làm trang phục cho Hà Anh - nhận lỗi vì để xảy ra sự cố trang phục này. Anh cho biết ê kíp đã quên thử chụp ảnh với đèn flash nên không nhận ra trang phục gây phản cảm.

BTC hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng việc bị phạt 70 triệu đồng khi siêu mẫu Hà Anh mặc đồ phản cảm tại đêm chung kết? - Ảnh 1
Người mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm trên thảm đỏ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin của báo Phụ nữ Việt Nam, công ty Hoàn vũ Sài Gòn còn bị đình chỉ hoạt động tổ chức người đẹp, người mẫu đến 9 tháng. Ngay sau đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng, cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia và Hoa khôi Sông Vàm sắp tới sẽ bị hủy bỏ

Trước lo ngại này, đại diện truyền thông của Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) cho biết: "Ngay thời điểm tiếp nhận thông tin đối với Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp), BTC chúng tôi đã cùng làm việc lại cũng như rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của BTC và cả Siêu mẫu Hà Anh. Sau đó, chúng tôi đã tích cực làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ngay sau khi chung kết cuộc thi kết thúc, hiện chúng tôi đã thực hiện việc nộp phạt, cũng như phối hợp để tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm khác theo văn bản quyết định.

Các cuộc thi hiện nay do Công ty TNHH Universe Media Vietnam (Unimedia) tổ chức như Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Hoa khôi Sông Vàm 2022 cùng các đối tác, đơn vị đồng hành không bị ảnh hưởng, các công tác tổ chức vẫn diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đã được chúng tôi chính thức công bố trên truyền thông trước đó".

Vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đơn vị tổ chức bị phạt 70 triệu đồng

Vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đơn vị tổ chức bị phạt 70 triệu đồng

UBND TP.HCM vừa có quyết định xử phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về việc tổ chức sự kiện có siêu mẫu Hà Anh "mặc trang phục trái thuần phong mỹ tục".

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