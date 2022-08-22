Vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đơn vị tổ chức bị phạt 70 triệu đồng

Trước đó tối 25/6, Hà Anh trở thành tâm điểm dư luận khi diện chiếc áo dài tông hồng bó sát, khoe vóc dáng, sải bước thảm đỏ chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy nhiên, dưới ánh đèn flash, thiết kế này của Hà Anh lại "phản chủ" khi lộ phụ kiện che chắn vòng một, tạo nên hình ảnh mất thiện cảm trước công chúng.

Nhiều bức ảnh ghi lại cho thấy, chân dài 8X không mặc áo ngực, vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính, chỉ che điểm nhạy cảm bằng miếng dán ngực bé xíu. Cách ăn mặc "có cũng như không" của Hà Anh bị chỉ trích phản cảm, làm xấu hình ảnh tà áo dài truyền thống.

Sau đó, Hà Anh chính thức phản hồi vụ việc trên trang cá nhân. Nữ người mẫu lên tiếng cho biết bộ áo dài "đẹp và kín đáo" với điều kiện ánh sáng thường, nhưng không ngờ gặp sự cố trước ánh đèn flash. Chân dài cũng công khai gửi lời xin lỗi và rút kinh nghiệm với những hình ảnh hở hang, khẳng định cẩn trọng hơn nhiều lần ở những lần xuất hiện sau.

Cho đến hôm nay, sự việc một lần nữa được nhắc lại, khi UBND TP.HCM có quyết định xử phạt đối với siêu mẫu Hà Anh.

Quyết định số 2559/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Cụ thể ngày 25/6, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có sự tham gia của siêu mẫu Hà Anh (Vũ Nguyễn Hà Anh) mặc áo dài xuyên thấu trái với thuần phong, mỹ tục.

Vì vậy, căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, phạt Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn số tiền 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu đến 9 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Quyết định được ký bởi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

Trao đổi với VietNamNet, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: "Quyết định xử phạt được ban hành bởi UBND TP.HCM, được tham mưu bởi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM".

Hà Anh (ngoài cùng bên phải) trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Được biết, NTK Lý Quí Khánh - người thiết kế trang phục của Hà Anh - cũng giải thích ekip đã sơ suất không chụp thử bằng đèn flash để kiểm tra. Anh nhận trách nhiệm về chất liệu trang phục, xin rút kinh nghiệm để khắc phục.