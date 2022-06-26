Bị chỉ trích gay gắt vì mặc áo dài lộ ngực phản cảm, siêu mẫu Hà Anh nói gì?

Trước khi đêm thi quan trọng bắt đầu, dàn sao Việt diện những bộ cánh lộng lẫy, sải bước trên thảm đỏ. Đáng chú ý, siêu mẫu Hà Anh - giám khảo đêm chung kết - lại chọn một chiếc áo dài xuyên thấu. Trước đèn flash và ống kính phóng viên, người đẹp để lộ miếng dán ngực và "khoe" gần trọn vòng một.

Tối qua (25/6), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại TPHCM thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi trực tiếp cùng sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Chiếc áo dài xuyên thấu của siêu mẫu Hà Anh đang làm "dậy sóng" dư luận. Phần lớn, các bình luận cho rằng siêu mẫu Hà Anh diện áo dài xuyên thấu phản cảm, không phù hợp với trang phục truyền thống của phụ nữ Việt. Nhiều ý kiến bất bình, góp ý thẳng thắn về trang phục mà người đẹp đã mặc.

Cư dân mạng dường như không giấu được sự tức giận khi Hà Anh là tên tuổi có sức ảnh hưởng, đặc biệt là khi cô đang giữ vai trò quan trọng trong cuộc thi và cũng là một siêu mẫu kì cựu.

Vòng 1 của nữ siêu mẫu phô bày lộ liễu trên thảm đỏ (Ảnh: Zing).

Ngay trong đêm, Hà Anh lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân, trong đó cô bày tỏ bản thân "rất buồn" vì sự cố khiến cô mất đi một "đêm vui trọn vẹn".

"Hôm nay tưởng như một đêm vui trọn vẹn vậy mà lại không phải vậy.

Thực sự rất buồn khi trang phục mình mặc khi thử và nhìn ở ánh sáng tự nhiên bình thường đều rất đẹp và kín đáo. Vậy mà dưới ánh đèn flash cơ thể của mình lại bị lộ ở những điểm nhạy cảm.

Mặc dù đã mặc quần màu da đến ngang eo, và sử dụng 2 lớp miếng dán ngực nhưng thật không ngờ ánh đèn flash lại khiến lớp áo dường như có cảm giác xuyên thấu.

Dù là người phụ nữ yêu cái đẹp gợi cảm, xong Hà Anh không thể không cảm thấy buồn và xấu hổ khi những hình ảnh không đẹp này lại phải đến với công chúng, đặc biệt là những người yêu mến Hà Anh, đặc biệt khi Hà Anh trân trọng mặc thiết kế áo dài cách tân này.

Hà Anh không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi. Sự chủ quan của mình tạo nên những hình ảnh không đẹp, không đáng có làm phiền đến mọi người.

Mong mọi người hiểu và thông cảm."

Là chủ nhân bộ áo dài cách tân, NTK Lý Quí Khánh cũng lên tiếng khi Hà Anh phải đối diện những luồng chỉ trích.

"Mình đã được thấy được những khoảnh khắc không đáng có khi chị Hà Anh diện trên mình thiết kế của Lý Quí Khánh.

Thật sự đêm qua mình không cùng chị đến giờ chót khi mặc đồ vì chị phải họp ban giám khảo từ sớm đến tận lúc event. Khánh giao đồ cho chị thì có tư vấn kỹ cách mặc, nhưng sơ suất vì là lần đầu hợp tác nên khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn.

Rất xin lỗi mọi người vì không có được những khung hình đẹp nhất. Thực sự cả Khánh và ê-kíp bên chị đều quên chụp thử bằng flash và đây là một kinh nghiệm cần phải trải nghiệm để khắc phục!

Hình ảnh Hà Anh diện áo dài do phía Lý Quí Khánh đưa ra. ẢNh: FB Lý Quí Khánh

Mặc dù mình không tạo ra việc này nhưng thấy có trách nhiệm lên tiếng, vì không phải lỗi hoàn toàn ở chị, chị không rành về chất liệu này, mắt thường thì không thấy hở chút nào.

Cảm ơn các anh chị đã báo cho Khánh biết và nhắc nhở. Khánh yêu cái đẹp và muốn mang lại những gì đẹp nhất, nên sẽ kỹ lưỡng lần sau", anh chia sẻ.