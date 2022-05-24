Mới đây, bài chia sẻ dài của siêu mẫu Hà Anh trên trang cá nhân nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Với vai trò là ban giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, siêu mẫu Hà Anh được đánh giá là người có nhận xét công tâm, mang tính đóng góp cho thí sinh một cách tích cực. Nữ siêu mẫu chia sẻ: "Tôi luôn cho rằng một cuộc thi sắc đẹp, hay mọi cuộc thi đều cần có tính công bằng dựa vào chuyên môn. Đó chính là lý do vì sao tôi đã từng nói câu những cái gì tốt đẹp cần chiến thắng. Những cái gì đúng nên công nhận". Đồng thời, đứng trước những luồng ý kiến khi cho rằng Hà Anh quá khắt khe với thí sinh, cô đã thẳng thắn trả lời: "Mọi người nghĩ rằng tôi cực đoan, hay có cái tôi lớn, hay rằng tôi luôn nghĩ mình cần phải thắng. Cái này không đúng! Tôi tự nhận mình là người làm chuyên môn, và một chút, làm văn hóa, nên vấn đề đầu tiên, duy nhất tôi quan tâm là chuyên môn của mình".

Siêu mẫu Hà Anh đăng tâm thư dài trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Suốt nhiều năm làm nghề, Hà Anh đào tạo và tìm ra thế hệ học trò xuất sắc. Họ là những chân dài 9X tiềm năng của làng thời trang Việt. Hà Anh cho rằng cô làm được điều đó nhờ vào kinh nghiệm và cái nhìn chuyên môn để nhìn ra tiềm năng của họ. Cô cho biết: "Tôi được trả lương để làm chuyên môn và bảo vệ quan điểm chuyên môn của mình, với một mục đích lớn hơn - tìm ra talent cho chương trình, cho ngành giải trí, cho công chúng. Tôi không cần tôi đúng họ sai, bởi vì ở đây không có tôi hay họ. Tôi chấp nhận tham gia một chương trình thì tôi và họ là một".

Hà Anh cho rằng cô đào tạo những lứa siêu mẫu thành công nhờ vào kinh nghiệm và cái nhìn chuyên môn để nhìn ra tiềm năng của họ - Ảnh: FBNV Ngoài ra, tại cuộc thi, không ít người từng hoài nghi về sức bền khi Hà Anh trao vé vàng cho thí sinh Đặng Thu Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đối với cô, Hà Anh nêu lên quan điểm của mình rằng: "Bởi vì tôi tin rằng những cô gái như họ là những hạt giống. Biết cách ươm, họ sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, có thể không phải trong cuộc thi lần này có thể lập tức tỏa sáng, nhưng ai cũng cần có điểm khởi đầu, và tôi muốn dành cho họ sự khởi đầu này". Cuối tâm thư, bà mẹ một con khẳng định "chắc nịch" rằng: "Tôi xin khẳng định, tôi ngồi ghế giám khảo của bất kỳ cuộc thi nào là vì tôi có lòng tin ở cuộc thi và tổ chức đó. Sống trên đời là phải có niềm tin chứ cả nhà".

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