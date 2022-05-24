Bị đánh giá 'quá khắt khe' với học trò, siêu mẫu Hà Anh đăng tâm thư dài: 'Tôi được trả lương để bảo vệ quan điểm chuyên môn của mình'

Hậu trường 24/05/2022 14:30

Mới đây, bài chia sẻ dài của siêu mẫu Hà Anh trên trang cá nhân nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Với vai trò là ban giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, siêu mẫu Hà Anh được đánh giá là người có nhận xét công tâm, mang tính đóng góp cho thí sinh một cách tích cực. Nữ siêu mẫu chia sẻ: "Tôi luôn cho rằng một cuộc thi sắc đẹp, hay mọi cuộc thi đều cần có tính công bằng dựa vào chuyên môn. Đó chính là lý do vì sao tôi đã từng nói câu những cái gì tốt đẹp cần chiến thắng. Những cái gì đúng nên công nhận". 

Đồng thời, đứng trước những luồng ý kiến khi cho rằng Hà Anh quá khắt khe với thí sinh, cô đã thẳng thắn trả lời: "Mọi người nghĩ rằng tôi cực đoan, hay có cái tôi lớn, hay rằng tôi luôn nghĩ mình cần phải thắng. Cái này không đúng! Tôi tự nhận mình là người làm chuyên môn, và một chút, làm văn hóa, nên vấn đề đầu tiên, duy nhất tôi quan tâm là chuyên môn của mình". 

sieu mau ha anh
Siêu mẫu Hà Anh đăng tâm thư dài trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Suốt nhiều năm làm nghề, Hà Anh đào tạo và tìm ra thế hệ học trò xuất sắc. Họ là những chân dài 9X tiềm năng của làng thời trang Việt. Hà Anh cho rằng cô làm được điều đó nhờ vào kinh nghiệm và cái nhìn chuyên môn để nhìn ra tiềm năng của họ. 

Cô cho biết: "Tôi được trả lương để làm chuyên môn và bảo vệ quan điểm chuyên môn của mình, với một mục đích lớn hơn - tìm ra talent cho chương trình, cho ngành giải trí, cho công chúng. Tôi không cần tôi đúng họ sai, bởi vì ở đây không có tôi hay họ. Tôi chấp nhận tham gia một chương trình thì tôi và họ là một".

sieu mau ha anh 1
Hà Anh cho rằng cô đào tạo những lứa siêu mẫu thành công nhờ vào kinh nghiệm và cái nhìn chuyên môn để nhìn ra tiềm năng của họ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, tại cuộc thi, không ít người từng hoài nghi về sức bền khi Hà Anh trao vé vàng cho thí sinh Đặng Thu Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đối với cô, Hà Anh nêu lên quan điểm của mình rằng: "Bởi vì tôi tin rằng những cô gái như họ là những hạt giống. Biết cách ươm, họ sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, có thể không phải trong cuộc thi lần này có thể lập tức tỏa sáng, nhưng ai cũng cần có điểm khởi đầu, và tôi muốn dành cho họ sự khởi đầu này". 

Cuối tâm thư, bà mẹ một con khẳng định "chắc nịch" rằng: "Tôi xin khẳng định, tôi ngồi ghế giám khảo của bất kỳ cuộc thi nào là vì tôi có lòng tin ở cuộc thi và tổ chức đó. Sống trên đời là phải có niềm tin chứ cả nhà".

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim'

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim'

Tham gia một đêm nhạc, Hà Anh Tuấn được fan tỏ tình và anh đã đáp lại một câu cực ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu mẫu Hà Anh sao Việt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?