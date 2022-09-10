Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng

Hậu trường 10/09/2022 19:30

Sau sự cố mặc đồ phản cảm ngoài ý muốn tại Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, siêu mẫu Hà Anh hiện đã tinh tế hơn trong khoản chọn đồ đi thảm đỏ.

Hà Anh là một chân dài đắt giá trong làng mẫu Việt. Để giữ độ hot thì siêu mẫu Hà Anh rất chăm chút cho phong cách thời trang của mình. Ở tuổi 40, bà mẹ 1 con vẫn khiến nhiều người ghen tỵ trước vóc dáng chuẩn chỉnh. Dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào, bà mẹ một con cũng khiến giới mộ điệu xuýt xoa bởi thần thái ngày càng tươi trẻ, xinh đẹp. Siêu mẫu chuộng những trang phục bó sát, khoe triệt để vóc dáng quyến rũ.  

Thời gian trước, cô chuộng phong cách gợi cảm, phóng khoáng, từ đời thường cho đến sự kiện. Tuy nhiên sau sự cố trang phục phản cảm bị phạt, Hà Anh dường như có sự tiết chế trang phục khi dự sự kiện. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu 8X thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của mình lên nhưng với một phong cách hoàn toàn khác, đã kín đáo và tinh tế hơn rất nhiều. 

Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Hà Anh tại một sự kiện. (Ảnh: FB Ha Anh Vu)

 

Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 2
Váy ngắn giúp cô khoe chân dài nhưng phần thân trên vẫn đủ kín đáo. (Ảnh: FB Ha Anh Vu)

 

Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 3
Vẻ trẻ trung của người đẹp khi chấm thi người mẫu. (Ảnh: FB Ha Anh Vu)

 

Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 4
Trang phục có điểm nhấn xuyên thấu nhưng không kém phần lịch sự cũng giúp Hà Anh vô cùng nổi bật.

Vụ việc Hà Anh mặc áo dài xuyên thấu tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra vào ngày 25/6 trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Siêu mẫu Hà Anh cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố trang phục. Cô cho hay, bộ áo dài "đẹp và kín đáo" với điều kiện ánh sáng thường nhưng không ngờ gặp sự cố trước ánh đèn flash. Cô cũng tự nhắc bản thân phải cẩn trọng cho những lựa chọn lần sau. Theo Hà Anh, cô rất yêu thiết kế này và cảm thấy trang phục rất đẹp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhà thiết kế.

Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng - Ảnh 5
Bộ cánh của Hà Anh khiến MUVN bị phạt về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu sử dụng trang phục trái với thuần phong, mỹ tục. (Ảnh: FB Ha Anh Vu)

Điều này đã khiến tổ chức MUVN nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 9 tháng tới. Có thế thấy, sự cố trang phục của Hà Anh không chỉ là bài học cho riêng cô mà còn là dịp để nhiều sao Việt khác rút kinh nghiệm.

Vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đơn vị tổ chức bị phạt 70 triệu đồng

Vụ siêu mẫu Hà Anh mặc áo dài phản cảm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đơn vị tổ chức bị phạt 70 triệu đồng

UBND TP.HCM vừa có quyết định xử phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về việc tổ chức sự kiện có siêu mẫu Hà Anh "mặc trang phục trái thuần phong mỹ tục".

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Từ khóa:   Hà Anh Siêu mẫu Hà Anh sao Việt

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