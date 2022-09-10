Hà Anh chăm diện đồ 'kín cổng cao tường' hẳn sau vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh là một chân dài đắt giá trong làng mẫu Việt. Để giữ độ hot thì siêu mẫu Hà Anh rất chăm chút cho phong cách thời trang của mình. Ở tuổi 40, bà mẹ 1 con vẫn khiến nhiều người ghen tỵ trước vóc dáng chuẩn chỉnh. Dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào, bà mẹ một con cũng khiến giới mộ điệu xuýt xoa bởi thần thái ngày càng tươi trẻ, xinh đẹp. Siêu mẫu chuộng những trang phục bó sát, khoe triệt để vóc dáng quyến rũ.

Thời gian trước, cô chuộng phong cách gợi cảm, phóng khoáng, từ đời thường cho đến sự kiện. Tuy nhiên sau sự cố trang phục phản cảm bị phạt, Hà Anh dường như có sự tiết chế trang phục khi dự sự kiện. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu 8X thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của mình lên nhưng với một phong cách hoàn toàn khác, đã kín đáo và tinh tế hơn rất nhiều.