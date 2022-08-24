Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng

Hậu trường 24/08/2022 12:51

Hà Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, chuộng những trang phục khoe đường cong cơ thể. Chính điều này khiến nữ siêu mẫu không ít lần bị nộp phạt và cấm diễn vì lỗi trang phục.

Mới đây, Hà Anh trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội khi có thông tin Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng vì Hà Anh – thành viên của ban giám khảo đêm chung kết cuộc thi đã mặc áo dài xuyên thấu.

Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 1
Hà Anh mặc trang phục xuyên thấu, để lộ điểm nhạy cảm cơ thể ngay trên thảm đỏ khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Internet

Theo đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào ngày 25/6 vừa qua, Hà Anh với tư cách là thành viên ban giám khảo đã mặc một thiết kế của Lý Quý Khánh. Trang phục xuyên thấu đính sequin dù tôn lên đường cong gợi cảm của siêu mẫu nhưng dưới ánh đén flash đã “phản chủ” khi để lộ miếng dán ngực. Nhiều người nhận xét cô phối đồ gây phản cảm bởi thiết kế bên ngoài có dáng giống áo dài và tạo nên hình ảnh không đẹp trước công chúng.

Sau đó, nữ siêu mẫu đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố trang phục và lý giải rằng khi thử ở ánh sáng tự nhiên, thiết kế này đẹp và kín đáo, tuy nhiên, dưới ánh đèn thì trang phục lại “phản chủ”. Người đẹp cũng cho hay, cô sẽ cẩn thận hơn trong những lần mặc trang phục sau.

Trước sự cố tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hà Anh cũng từng nhiều lần gây tranh cãi khi trình diễn những trang phục hớ hênh.

Lộ nội y trong đêm diễn năm 2010

Vào năm 2010, khi còn hoạt động trong lĩnh vực ca hát, siêu mẫu Hà Anh cũng từng gặp sự cố lộ nội y trong một đêm diễn. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, Hà Anh đã diện trang phục gồm váy ngắn, bó sát. Tuy nhiên, trong khi thực hiện các động tác vũ đạo, chiếc váy đã không thể giữ nguyên form dáng và gây ra sự cố “lộ nội y”.

Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 2
Sự cố lộ nội y của Hà Anh khi hát trong đêm diễn năm 2010. Ảnh: Internet

Hình ảnh này của Hà Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Ngay sau đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM quyết định xử phạt đơn vị tổ chức chương trình này 11 triệu đồng vì vi phạm lỗi: sử dụng trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục (3,5 triệu đồng) và tự tiện thay đổi nội dung chương trình sau khi đã được cấp giấy phép (7,5 triệu đồng). Sau đó, đơn vị tổ chức thừa nhận sai sót khi để xảy ra trường hợp người mẫu Bebe Phạm bị tụt váy và siêu mẫu Hà Anh mặc sai trang phục.

Từng bị cấm diễn 3 tháng vào năm 2014 và nộp phạt 10 triệu đồng

Sau đó, vào tháng 6/2014, Hà Anh tiếp tục khiến người xem "nhức mắt" với một thiết kế nóng bỏng trong chương trình Thời trang và nhân vật. Xuất hiện trên sân khấu với thiết kế phản cảm, người đẹp sinh năm 1982 bị phạt 10 triệu đồng và cấm tháng diễn 3 tháng tại TP.HCM. Đồng thời, đơn vị tổ chức chương trình là Công ty Hoa Hồng Vàng cũng phải đóng phạt 10 triệu đồng. 

 

Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 3
Năm 2014, cô tiếp tục bị phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng tại khu vực TP.HCM. Ảnh: Internet

Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, người đẹp gốc Hà Nội diện một thiết kế khác lúc duyệt chương trình nhưng khi ra diễn cô lại chọn trang phục bó sát, để lộ vùng nhạy cảm. Đây là lần thứ hai Hà Anh khiến ban tổ chức bị vạ lây khi tự ý đổi trang phục.

Thời điểm đó, Hà Anh thẳng thắn lên tiếng: "Phạt – Mọi người cứ nghĩ đó là điều gì ghê gớm lắm. Tôi thì tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Người không bị phạt chưa chắc đã là người tố, người bị phạt cũng chẳng có nghĩa là người xấu.

Tốt và xấu cũng chỉ là phạm trù, đẹp hay không đẹp, đúng hay sai cũng chỉ là phạm trù… Tôi tự hào vì những gì mình làm ra được cho chính mình, đồng nghiệp của mình và ngành nghề của mình. Còn phạt ư? Tôi thấy cũng bình thường thôi".

Và nhiều lần mặc trang phục hở bạo gây tranh cãi

Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 4
Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 5
Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 6
Không ít lần Hà Anh khiến khán giả "nóng mặt" vì lỗi trang phục. Ảnh: Internet

Năm 2019, Hà Anh xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim với chiếc đầm xẻ bạo cả trên lẫn dưới. Sự cố đã xảy ra khi chân dài bị lộ vùng nhạy cảm, vô cùng kém duyên. 

Hà Anh 5 lần 7 lượt hớ hênh vì lỗi trang phục gây 'nhức mắt': Lộ nội y vì hát quá sung, từng bị cấm diễn 3 tháng - Ảnh 7

Sự cố đã xảy ra khi chân dài bị lộ vùng nhạy cảm, vô cùng kém duyên. Ảh: Internet

Sau khi loạt ảnh trên bị lan truyền trên mạng, người đẹp lên tiếng cho biết, cô đã cẩn thận khi mặc bộ trang phục trên. Hà Anh tiết lộ, cô có quần liền để "phòng hộ" nên không xảy ra sự cố đáng tiếc về trang phục. "Nàng mặc thiết kế của nhà thiết kế ưa gợi cảm Hồ Thanh Phương lo muốn rụng tim vì nhỡ bị chụp hình ảnh "lộ". Chả là lâu lâu mới trốn con đi được một chút, lại phim về giới hoa hậu, làm đẹp nên nàng mẹ cũng xí xọn tí", Hà Anh viết. 

 

Bị chỉ trích gay gắt vì mặc áo dài lộ ngực phản cảm, siêu mẫu Hà Anh nói gì?

Bị chỉ trích gay gắt vì mặc áo dài lộ ngực phản cảm, siêu mẫu Hà Anh nói gì?

Công chúng vô cùng tức giận, khi một người nổi tiếng như Hà Anh lại làm xấu đi hình ảnh tà áo dài truyền thống.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh Hà Anh lộ ngực Siêu mẫu Hà Anh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 46 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh